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حسين الشيخ: حرب نتنياهو ضد الكل الفلسطيني وأوسلو ماتت تحت جنازير دباباته

12/12/2023 3:15:18 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN/قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ،
إن تصريح نتياهو الذي يساوي بين اتفاق أوسلو وما حصل في 7 أكتوبر، يؤكد أن حربه ضد الكل الفلسطيني.

وأضاف في تصريح له على منصة "إكس"، مساء اليوم، نحن نقول لنتنياهو إن أوسلو ماتت تحت جنازير دباباته التي تجتاح كل مدننا وقرانا ومخيماتنا من جنين حتى رفح.

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