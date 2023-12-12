حسين الشيخ: حرب نتنياهو ضد الكل الفلسطيني وأوسلو ماتت تحت جنازير دباباته

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN/قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ،
إن تصريح نتياهو الذي يساوي بين اتفاق أوسلو وما حصل في 7 أكتوبر، يؤكد أن حربه ضد الكل الفلسطيني.
وأضاف في تصريح له على منصة "إكس"، مساء اليوم، نحن نقول لنتنياهو إن أوسلو ماتت تحت جنازير دباباته التي تجتاح كل مدننا وقرانا ومخيماتنا من جنين حتى رفح.
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