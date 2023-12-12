رئيس المجلس الأعلى للصحة يضع حجر الأساس لمركز حسين علي يتيم الصحي في مدينة سلمان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكد الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، أن ما تشهده مملكة البحرين من تطور على كافة المستويات يؤكد أنها ماضية في المسار الصحيح نحو تحقيق أهدافها المنشودة على كافة الأصعدة، كما أكد رئيس المجلس الأعلى للصحة أهمية الاستمرار بالتوسع في إقامة المشروعات الصحية والطبية والارتقاء بها، بما يخدم عملية التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في كافة الأصعدة ويرفد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وتقدم رئيس المجلس الأعلى للصحة، خلال وضع رئيس المجلس الأعلى للصحة حجر الأساس لمركز حسين علي يتيم الصحي، في مدينة سلمان بالمحافظة الشمالية، بحضور عدد من المسؤولين في القطاعات الصحية والجهات المعنية بمملكة البحرين، بجزيل الشكر والتقدير لشركة علي ومحمد يتيم على دعمها، الذي يأتي في ظل المسؤولية الاجتماعية للشركة، في إطار حرصها على دعم مختلف الجهات التي تقدم خدمات صحية وعلاجية للمرضى، وخصوصا المبادرات الداعمة للخدمات التي يحتاجها المواطنون والمقيمون بشكل يومي ويأتي في مقدمتها المرافق الصحية.

من جانبها، قالت الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة إنه وفي إطار السعي الدائم نحو تطوير منظومة الخدمات والرعاية الصحية جاءت خطة تنفيذ المشاريع الإنشائية لتعزز حصول أفراد المجتمع على خدمات الرعاية الصحية بجودة عالية ووفق أعلى المعايير، مُؤكدةً حرص مملكة البحرين على إنشاء المزيد من المشاريع التطويرية للارتقاء بالمرافق والخدمات الصحية، لضمان توفير خدمات صحية شاملة ومميزة للجميع.

وأشادت وزيرة الصحة بالدور الكبير الذي يضطلع به القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في دعم مساعي وجهود التنمية المستدامة، لاسيما في القطاع الصحي، وتقدمت بجزيل الشكر والتقدير لدعم عائلة يتيم التي لها إسهامات واسعة في مملكة البحرين وبمختلف المجالات مما يساند القطاع الصحي ويدعمه في تقديم أجود الخدمات الصحية، مؤكدة أنه يُعتبر نموذجًا للتعاون والتكاتف من قِبل مؤسسات المجتمع، وله دلائله الكبيرة ويُجسد في الوقت ذاته مبدأ الشراكة المجتمعية.

من جهته، أوضح المهندس الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة وكيل وزارة الأشغال بأنه وفي إطار التنسيق والتكامل بين جهود الجهات الحكومية المختلفة تعمل وزارة الأشغال على تقديم كافة أنواع الدعم والمساندة من خلال الإشراف على تصميم وتنفيذ المباني الحكومية ومنها المراكز الصحية والتي تعدّ حجر الأساس للخدمات الصحية في مملكة البحرين، مشيداً بدعم القطاع الخاص الذي يمثل شريكاً أساسياً في دعم جهود التنمية المستدامة وتنفيذ المشاريع الحكومية المختلفة، بخاصة في مجال الصحة ومن منطلق الشراكة المجتمعية لتقديم وتوفير أفضل الخدمات لأفراد المجتمع كافة.

من جانبه، عبر السيد علي حسين يتيم رئيس مجلس إدارة علي ومحمد يتيم عن سعادته بالمساهمة في هذا المشروع الذي سيحمل اسم والده المرحوم حسين بن علي يتيم، الذي قدم الكثير لمملكة البحرين، وتوجه بجزيل الشكر للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على الجهود المخلصة في رفع مستوى الخدمات الصحية، كما توجه بالشكر إلى الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، ووزيرة الصحة، والرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية وجميع القائمين على تنفيذ هذا المشروع، مؤكدّا الحرص المستمر على تعزيز آليات التعاون لكل ما من شأنه أن يحقق المزيد من الخير والتقدم للوطن والمواطن.