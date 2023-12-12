رئيس المجلس الأعلى للصحة يضع حجر الأساس لمركز حسين علي يتيم الصحي في مدينة سلمان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، أن ما تشهده مملكة البحرين من تطور على كافة المستويات يؤكد أنها ماضية في المسار الصحيح نحو تحقيق أهدافها المنشودة على كافة الأصعدة، كما أكد رئيس المجلس الأعلى للصحة أهمية الاستمرار بالتوسع في إقامة المشروعات الصحية والطبية والارتقاء بها، بما يخدم عملية التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في كافة الأصعدة ويرفد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وتقدم رئيس المجلس الأعلى للصحة، خلال وضع رئيس المجلس الأعلى للصحة حجر الأساس لمركز حسين علي يتيم الصحي، في مدينة سلمان بالمحافظة الشمالية، بحضور عدد من المسؤولين في القطاعات الصحية والجهات المعنية بمملكة البحرين، بجزيل الشكر والتقدير لشركة علي ومحمد يتيم على دعمها، الذي يأتي في ظل المسؤولية الاجتماعية للشركة، في إطار حرصها على دعم مختلف الجهات التي تقدم خدمات صحية وعلاجية للمرضى، وخصوصا المبادرات الداعمة للخدمات التي يحتاجها المواطنون والمقيمون بشكل يومي ويأتي في مقدمتها المرافق الصحية.
من جانبها، قالت الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة إنه وفي إطار السعي الدائم نحو تطوير منظومة الخدمات والرعاية الصحية جاءت خطة تنفيذ المشاريع الإنشائية لتعزز حصول أفراد المجتمع على خدمات الرعاية الصحية بجودة عالية ووفق أعلى المعايير، مُؤكدةً حرص مملكة البحرين على إنشاء المزيد من المشاريع التطويرية للارتقاء بالمرافق والخدمات الصحية، لضمان توفير خدمات صحية شاملة ومميزة للجميع.
وأشادت وزيرة الصحة بالدور الكبير الذي يضطلع به القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في دعم مساعي وجهود التنمية المستدامة، لاسيما في القطاع الصحي، وتقدمت بجزيل الشكر والتقدير لدعم عائلة يتيم التي لها إسهامات واسعة في مملكة البحرين وبمختلف المجالات مما يساند القطاع الصحي ويدعمه في تقديم أجود الخدمات الصحية، مؤكدة أنه يُعتبر نموذجًا للتعاون والتكاتف من قِبل مؤسسات المجتمع، وله دلائله الكبيرة ويُجسد في الوقت ذاته مبدأ الشراكة المجتمعية.
من جهته، أوضح المهندس الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة وكيل وزارة الأشغال بأنه وفي إطار التنسيق والتكامل بين جهود الجهات الحكومية المختلفة تعمل وزارة الأشغال على تقديم كافة أنواع الدعم والمساندة من خلال الإشراف على تصميم وتنفيذ المباني الحكومية ومنها المراكز الصحية والتي تعدّ حجر الأساس للخدمات الصحية في مملكة البحرين، مشيداً بدعم القطاع الخاص الذي يمثل شريكاً أساسياً في دعم جهود التنمية المستدامة وتنفيذ المشاريع الحكومية المختلفة، بخاصة في مجال الصحة ومن منطلق الشراكة المجتمعية لتقديم وتوفير أفضل الخدمات لأفراد المجتمع كافة.
من جانبه، عبر السيد علي حسين يتيم رئيس مجلس إدارة علي ومحمد يتيم عن سعادته بالمساهمة في هذا المشروع الذي سيحمل اسم والده المرحوم حسين بن علي يتيم، الذي قدم الكثير لمملكة البحرين، وتوجه بجزيل الشكر للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على الجهود المخلصة في رفع مستوى الخدمات الصحية، كما توجه بالشكر إلى الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، ووزيرة الصحة، والرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية وجميع القائمين على تنفيذ هذا المشروع، مؤكدّا الحرص المستمر على تعزيز آليات التعاون لكل ما من شأنه أن يحقق المزيد من الخير والتقدم للوطن والمواطن.
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