وزيرة الصحة تتسلم نسخة من شهادة دخول مملكة البحرين موسوعة غينيس للأرقام القياسية في اختبارات السمع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) عبّرت الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة عن فخرها واعتزازها بسلسلة الإنجازات المتواصلة التي تحققها مملكة البحرين في شتى المجالات، ومن بينها الإنجازات المتميزة في القطاع الصحي؛مرحبةً بالإنجاز العالمي الجديد بعد دخول مملكة البحرين موسوعة غينيس للأرقام القياسية في اختبارات السمع.

جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الصحة بمكتبها، العقيد الركن خالد محمد الدوسري، والملازم أول الدكتور أحمد خالد محسن، والأستاذة نور بن شمس، والأستاذ يوسف أحمد، حيث تسلّمت نسخة من شهادة دخول مملكة البحرين موسوعة غينيس للأرقام القياسية في اختبارات السمع خلال 12 ساعة.

وخلال اللقاء، أشارت وزيرة الصحة إلى أن هذا الإنجاز العالمي يُضاف إلى سجل إنجازات قوة دفاع البحرين والحرس الملكي، مشيرةً إلى أن تحقيق رقمًا قياسيًا عالميًا جديداً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية في مجال الطب؛ يُبرز مكانة المملكة وتقدمها وتطورها في هذا القطاع المحوري، ويعكس كفاءة الكوادر الوطنية المبدعة.

كما أشادت وزيرة الصحة بدور اللجنة التنفيذية لهذا الحدث في تحقيق هذا الإنجاز من خلال عملهم الدؤوب، معربةً عن الطموح المتواصل لتسجيل المزيد من الإنجازات والعطاءات المثمرة التي تُسهم في تحقيق التميّز والريادة لمملكة البحرين على المستوى العالمي.