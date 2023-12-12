وزيرة الصحة تتسلم نسخة من شهادة دخول مملكة البحرين موسوعة غينيس للأرقام القياسية في اختبارات السمع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عبّرت الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة عن فخرها واعتزازها بسلسلة الإنجازات المتواصلة التي تحققها مملكة البحرين في شتى المجالات، ومن بينها الإنجازات المتميزة في القطاع الصحي؛
مرحبةً بالإنجاز العالمي الجديد بعد دخول مملكة البحرين موسوعة غينيس للأرقام القياسية في اختبارات السمع.
جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الصحة بمكتبها، العقيد الركن خالد محمد الدوسري، والملازم أول الدكتور أحمد خالد محسن، والأستاذة نور بن شمس، والأستاذ يوسف أحمد، حيث تسلّمت نسخة من شهادة دخول مملكة البحرين موسوعة غينيس للأرقام القياسية في اختبارات السمع خلال 12 ساعة.
وخلال اللقاء، أشارت وزيرة الصحة إلى أن هذا الإنجاز العالمي يُضاف إلى سجل إنجازات قوة دفاع البحرين والحرس الملكي، مشيرةً إلى أن تحقيق رقمًا قياسيًا عالميًا جديداً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية في مجال الطب؛ يُبرز مكانة المملكة وتقدمها وتطورها في هذا القطاع المحوري، ويعكس كفاءة الكوادر الوطنية المبدعة.
كما أشادت وزيرة الصحة بدور اللجنة التنفيذية لهذا الحدث في تحقيق هذا الإنجاز من خلال عملهم الدؤوب، معربةً عن الطموح المتواصل لتسجيل المزيد من الإنجازات والعطاءات المثمرة التي تُسهم في تحقيق التميّز والريادة لمملكة البحرين على المستوى العالمي.
MENAFN12122023000055011008ID1107582990
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.