المحافظة الجنوبية تقيم احتفال أهالي الزلاق بمناسبة الأعياد الوطنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أقامت المحافظة الجنوبية احتفال أهالي الزلاق، وذلك استمراراً لسلسلة الفعاليات والاحتفالات بمناسبة أعياد مملكة البحرين الوطنية.

وتضمن الاحتفال عدة فقرات وطنية منوعة تعرض الإرث التاريخي والوطني الذي تحظى به المحافظة الجنوبية، والتي عبرت عن تاريخ ومكانة المنطقة وأصالتها، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من الأهالي في فن العرضة وذلك تعزيزاً لإحياء إرث هام لأهالي منطقة الزلاق.

وقد بدأ الحفل بكلمات ترحيبية، ثم ألقى الشاعر عبدالله حسان قصيدة وطنية تضمنت أبياتها معانيها بالولاء والانتماء للوطن العزيز، بعد ذلك قدمت جمعية العرضة البحرينية فقرة لفن العرضة تضمنت عدد من الفقرات التاريخية العريقة التي تعكس معاني قيم الولاء والاعتزاز من خلال إلقاء القصائد والشيلات الشعبية التراثية ، كما تضمنت الفعالية ايضاً مشاركة الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية عبر توفير ركن خاص في خيمة للأطفال تم فيها توزيع مجلة (وطني ) والتي تهدف إلى خلق ثقافة وطنية وأمنية لدى الأطفال، ورفع الوعي الأمني العام لديهم والإرشادات الكفيلة بتحقيق سلامتهم.

الجدير بالذكر ، أن المحافظة الجنوبية أعدت برنامجاً متكاملاً يشمل إقامة الفعاليات المتنوعة في مختلف المناطق بالمحافظة في الفترة من 10-21 ديسمبر الجاري ، حرصاً منها على المشاركة المجتمعية والوطنية من خلال تعزيز دور الشراكة المجتمعية بالتنسيق مع مختلف الجهات الأمنية والحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، حيث تعكس الفعاليات تاريخ المحافظة الجنوبية وإرثها العريق، تجسيداً لمعاني الولاء وقيم الانتماء والمواطنة.