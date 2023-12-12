المحافظة الجنوبية تقيم احتفال أهالي الزلاق بمناسبة الأعياد الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقامت المحافظة الجنوبية احتفال أهالي الزلاق، وذلك استمراراً لسلسلة الفعاليات والاحتفالات بمناسبة أعياد مملكة البحرين الوطنية.
وتضمن الاحتفال عدة فقرات وطنية منوعة تعرض الإرث التاريخي والوطني الذي تحظى به المحافظة الجنوبية، والتي عبرت عن تاريخ ومكانة المنطقة وأصالتها، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من الأهالي في فن العرضة وذلك تعزيزاً لإحياء إرث هام لأهالي منطقة الزلاق.
وقد بدأ الحفل بكلمات ترحيبية، ثم ألقى الشاعر عبدالله حسان قصيدة وطنية تضمنت أبياتها معانيها بالولاء والانتماء للوطن العزيز، بعد ذلك قدمت جمعية العرضة البحرينية فقرة لفن العرضة تضمنت عدد من الفقرات التاريخية العريقة التي تعكس معاني قيم الولاء والاعتزاز من خلال إلقاء القصائد والشيلات الشعبية التراثية ، كما تضمنت الفعالية ايضاً مشاركة الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية عبر توفير ركن خاص في خيمة للأطفال تم فيها توزيع مجلة (وطني ) والتي تهدف إلى خلق ثقافة وطنية وأمنية لدى الأطفال، ورفع الوعي الأمني العام لديهم والإرشادات الكفيلة بتحقيق سلامتهم.
الجدير بالذكر ، أن المحافظة الجنوبية أعدت برنامجاً متكاملاً يشمل إقامة الفعاليات المتنوعة في مختلف المناطق بالمحافظة في الفترة من 10-21 ديسمبر الجاري ، حرصاً منها على المشاركة المجتمعية والوطنية من خلال تعزيز دور الشراكة المجتمعية بالتنسيق مع مختلف الجهات الأمنية والحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، حيث تعكس الفعاليات تاريخ المحافظة الجنوبية وإرثها العريق، تجسيداً لمعاني الولاء وقيم الانتماء والمواطنة.
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