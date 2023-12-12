‏‎وزير النفط والبيئة يشارك في افتتاح مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر بدولة قطر الشقيقة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شارك الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ في حفل افتتاح مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر تحت شعار (الطاقة والتعاون العربي)، والذي يعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، وبتنظيم من منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، وبحضور وزراء الطاقة والنفط من مختلف دول العالم وكبار المسؤولين والمتخصصين والفنيين والأكاديميين لمناقشة مختلف الموضوعات المتعلقة بالنفط والطاقة.
وأكّد وزير النفط والبيئة حرص مملكة البحرين على المشاركة في مختلف الفعاليات النفطية والبيئية العالمية لتبادل المعلومات والخبرات ومناقشة التحديات العالمية الاقتصادية والعمل على إيجاد الحلول المستدامة لها.
هذا وتمّ خلال المؤتمر التباحث في عدد من المواضيع المهمة في القطاع النفطي والذي يعد من أهم القطاعات العالمية، فضلاً عن بحث سبل إيجاد الأطر المؤسسية للأفكار والتصورات العربية، والتعرف على الأبعاد العالمية للطاقة وآثارها في الدول العربية، حيث أشاد سعادة وزير النفط والبيئة بالمشاركة الفعالة من المتحدثين الذين أثروا المؤتمر بالأوراق الفنية والدراسات المتخصصة والمواضيع الراهنة.
وقد اشتمل المؤتمر على عدة جلسات رئيسية بمشاركة نخبة من المتحدثين، الذين ناقشوا عدد من المواضيع الهامة مثل التطورات الدولية في أسواق الطاقة وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي، والطاقة والبيئة والتنمية المستدامة، ومصادر الطاقة في الدول العربية والعالم، بالإضافة إلى الوقود الحيوي ودوره في تحول الطاقة، والصناعات البترولية اللاحقة: عربياً وعالمياً، والهيدروجين ودوره المستقبلي في مزيج الطاقة، والتطورات التكنولوجية وانعكاساتها على قطاع الطاقة وغيرها من المواضيع الحيوية.
MENAFN12122023000055011008ID1107582987
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.