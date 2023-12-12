‏‎وزير النفط والبيئة يشارك في افتتاح مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر بدولة قطر الشقيقة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) شارك الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ في حفل افتتاح مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر تحت شعار (الطاقة والتعاون العربي)، والذي يعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، وبتنظيم من منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، وبحضور وزراء الطاقة والنفط من مختلف دول العالم وكبار المسؤولين والمتخصصين والفنيين والأكاديميين لمناقشة مختلف الموضوعات المتعلقة بالنفط والطاقة.

وأكّد وزير النفط والبيئة حرص مملكة البحرين على المشاركة في مختلف الفعاليات النفطية والبيئية العالمية لتبادل المعلومات والخبرات ومناقشة التحديات العالمية الاقتصادية والعمل على إيجاد الحلول المستدامة لها.



هذا وتمّ خلال المؤتمر التباحث في عدد من المواضيع المهمة في القطاع النفطي والذي يعد من أهم القطاعات العالمية، فضلاً عن بحث سبل إيجاد الأطر المؤسسية للأفكار والتصورات العربية، والتعرف على الأبعاد العالمية للطاقة وآثارها في الدول العربية، حيث أشاد سعادة وزير النفط والبيئة بالمشاركة الفعالة من المتحدثين الذين أثروا المؤتمر بالأوراق الفنية والدراسات المتخصصة والمواضيع الراهنة.



وقد اشتمل المؤتمر على عدة جلسات رئيسية بمشاركة نخبة من المتحدثين، الذين ناقشوا عدد من المواضيع الهامة مثل التطورات الدولية في أسواق الطاقة وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي، والطاقة والبيئة والتنمية المستدامة، ومصادر الطاقة في الدول العربية والعالم، بالإضافة إلى الوقود الحيوي ودوره في تحول الطاقة، والصناعات البترولية اللاحقة: عربياً وعالمياً، والهيدروجين ودوره المستقبلي في مزيج الطاقة، والتطورات التكنولوجية وانعكاساتها على قطاع الطاقة وغيرها من المواضيع الحيوية.

