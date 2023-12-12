برعاية أحمد بن محمد.. انطلاق فعاليات النسخة الأولى من كأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور الخميس



تحت رعاية وبحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور رئيس اتحاد الإمارات للصقور، تنطلق بعد غدٍ“الخميس” في ميدان الروية بدبي فعاليات النسخة الأولى من كأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور للفرق لمسافة 400 متر بمشاركة دولية واسعة من جهات معنية بالصقور من أعضاء الاتحاد الدولي المؤسسين والرياضيين بواقع 15 فريقاً يمثلون 15 دولة.

وتُجرى غداً (الأربعاء) قرعة كأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور بحضور ممثلي الفرق الدولية المشاركة، حيث سيعلن كل فريق عن التشكيل المعتمد الذي سيخوض به المنافسات بواقع أربعة صقور لكل أربعة صقارين، كما يسبق القرعة التدريب الرسمي بميدان الروية لجميع الفرق استعداداً لخوض منافسات الكأس.

وتضم الفرق المشاركة في كأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور: فريق اتحاد الإمارات للصقور، وفريق لجنة الصقور في لجنة رياضات الموروث الشعبي من مملكة البحرين، وفريق قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية من دولة الكويت، وفريق الجمعية المغربية للصيادين بالصقور، وفريق الجمعية الوطنية الجزائرية للصقارة، وفريق جمعية القناص المصري لرعاية الجوارح.

كما تشهد الكأس مشاركة الفرق الممثلة لكل من: الجمعية الأرجنتينية للصقور، والاتحاد الوطني للصيادين والصقور من إيطاليا، والجمعية الإسبانية للصقور، وجمعية الصيد بالصقور من أوزبكستان، وجمعية كيلوميرو من تنزانيا، وصندوق حماية الصقور من قيرغيزستان، وجمعية القناص القطرية، وجمعية الصقور اليونانية، ومركز الحفاظ على الصقارة من الصين.

وكان الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور قد أعلن عن استلام جميع القوائم المشاركة من الفرق الدولية عقب إرسال الملفات المتضمنة لشروط المشاركة قبل 3 أشهر في سبتمبر الماضي، بعد أن تم فتح باب التسجيل عقب الإعلان الرسمي عن إطلاق سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم للكأس، حيث استمر استقبال طلبات المشاركة على مدار شهر كامل.

وتنطلق بعد غدٍ (الخميس) أعمال الملتقى الدولي الأول لرياضات وسباقات الصقور تحت شعار "استدامة رياضة الصقور" بمشاركة نخبة من المتخصصين والمهتمين برياضات الصقور.

وسيتيح الحدث للمشاركين فرصة الاطلاع على أفضل الممارسات الخاصة برياضة الصقور، وعرض ومناقشة إنجازات وتجارب الجهات المعنية للحفاظ على هذه الرياضة واستدامتها.

ويوفر الحدث منصة فريدة لمناقشة الجهود المبذولة في مجال الحفاظ على رياضة الصقور وتطويرها وتبادل المعارف والخبرات وتعزيز الفهم الصحيح لنشاطات سباقات الصقور وأساليب ممارستها، حيث تتمثل رسالة الملتقى في تأسيس إطار عالمي لمناقشة كافة النظم التطويرية والتنموية والرياضية وخلق الشراكات بين مجتمع الصقارة بصورة تشكل تنافسية عالمية لرياضات وسباقات الصقور.

- اهتمام كبير.

وأكد سعادة راشد بن مرخان، الأمين العام للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور اكتمال الاستعدادات الخاصة بالأحداث الحافلة في أجندة الاتحاد؛ مشيداً بجهود فرق العمل المشاركة في إتمام الجوانب المختلفة سواءً اللوجستية أو الفنية للحدثين الذين تستضيفهما دولة الإمارات للمرة الأولى بمشاركة دولية واسعة واهتمام كبير من جميع المختصين والمتابعين لرياضة الصقور، بعد أن بادرت العديد من الجهات والهيئات والمنظمات والأفراد بالتسجيل لحضور فعاليات كأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، والملتقى الدولي الأول لرياضات وسباقات الصقور.

- نقاش دولي.

ويهدف الملتقى إلى التفرد العالمي في تطوير وتنمية قدرات رياضات وسباقات الصقور، وخلق نقاش دولي مشترك بين مختلف الجهات المعنية بالصقور حول الفرص والتحديات التي تواجهها، والوصول إلى آليات تنفيذية مشتركة تستهدف تسهيل وتعزيز سبل الارتقاء بهذه الرياضة.

ويركّز الملتقى على محورين رئيسيين، الأول يستعرض الممكنات التي ساهمت في تطوير واستدامة رياضات وسباقات الصقور بدولة الإمارات، فيما يسلّط المحور الثاني، الخاص بأعضاء الاتحاد الدولي، الضوء على الفرص ومستقبل رياضات وسباقات الصقور على المستوى الدولي، من خلال مجموعة من العروض المرئية والنماذج والتجارب الفريدة للجهات الوطنية والدولية المشاركة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز