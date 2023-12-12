أندية الدوري الإنجليزي الممتاز توافق على حد أقصى خمس سنوات لتوزيع رسوم انتقالات اللاعبين في سجلاتها

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن الأندية وافقت على تحديد الفترة التي يمكن خلالها توزيع رسوم انتقال اللاعبين على حساباتها المالية لخمس سنوات.

وفي السابق، كان بوسع الأندية تقسيط تكاليف رسوم انتقال اللاعبين على مدار مدة العقد بالكامل.

وقالت الرابطة في بيان "اتفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم على تعديل اللائحة الخاصة بتوزيع تكاليف تسجيل اللاعبين لجعلها تتماشى مع لوائح الاتحاد الأوروبي (اليويفا).

"من الآن فصاعدا، سيتم تطبيق حد أقصى مدته خمس سنوات على جميع العقود الجديدة أو الموسعة".

كما وافقت الأندية أيضا على تعديل لائحة ستسمح لمجلس إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بمنع النادي من تسجيل المزيد من اللاعبين عندما يكون مدينا برسوم انتقال لفريق آخر بالدوري الإنجليزي الممتاز أو الدرجات الرئيسية الأدنى حتى يتم سداد الدين المستحق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز