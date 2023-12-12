الاتحاد الألماني لكرة القدم يقاضي مرتكبي الإساءات العنصرية عبر الإنترنت

يبدأ اتحاد الكرة الألماني في ملاحقة الأشخاص الذين يوجهون إساءة عنصرية وخطاب كراهية للاعبين على الانترنت.

قال الاتحاد الثلاثاء إنه يعمل مع مكتب المدعي العام في فرانكفورت على تحديد الأشخاص الذين يوجهون إساءة عبر الانترنت وإرسال ملفاتهم للسلطات المحلية للمحاكمة.

يأتي ذلك بعد وابل من التعليقات التي اتسمت بالعنصرية والتمييز على وسائل التواصل الاجتماعي واستهدفت اللاعبين السود في المنتخب الألماني تحت 17 سنة الذي فاز لأول مرة بكأس العالم هذا الشهر.

وصرح روني زيمرمان نائب رئيس الاتحاد قائلا "لا نقبل هذا العداء غير الإنساني للاعبينا على الانترنت لكننا سنتصدى له بنشاط وباستمرار. ونأمل أن يكون لتحديد الهويات والملاحقات الأولية تأثيرا رادعا. الكراهية على الانترنت مشكلة مجتمع ككل سيتعين علينا مواجهتها معا."

وذكر الاتحاد أن 14 تعليقا استهدفت لاعبي المنتخب الشاب اعتبرت تحريضا على الكراهية، ما سيؤدي لتحقيقات في كل حالة، كما رفعت دعاوى ضد أربعة أفراد. وقال إنه حذف تعليقات مسيئة وحظر المستخدمين المسؤولين عنها.

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