فرنسا تحرز ذهبية البندقية الهوائية في مونديال الرماية البارالمبية



فاز الفرنسي تانغوي ديلافروست أمس بذهبية مسابقة البندقية الهوائية 10 أمتار وضعية الراقد لفئة «SH2 مختلط»، ضمن منافسات مونديال الرماية البارالمبية. وحقق البطل الفرنسي 255.6 نقطة، وحصدت مواطنته جاستين بييه الفضية، محققة 254.9 نقطة، وفاز الكوري الجنوبي باك سيون بالبرونزية، محققاً 232.3 نقطة.

وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وتنظمها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في نادي العين الفروسية وللرماية والغولف، بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي للرماية البارالمبية واللجنة البارالمبية الدولية.

إشادة

وأشاد ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، بإنجازات أبناء الإمارات من مختلف فئات أصحاب الهمم في الرماية، بعزيمتهم القوية التي مكنتهم من الوصول إلى المراكز الأولى في المشاركات الدولية المختلفة.

وتوجه المهيري بالشكر والتقدير إلى مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، على التنظيم المتميز لبطولة كأس العالم للرماية، وما تقدمه من دعم ورعاية كبيرة لمنتسبيها لاسيما الرياضيين، بما ينعكس إيجاباً على مشاركاتهم في البطولات الإقليمية والدولية، كما شكر اللجنة المنظمة لمنافسات البطولة، على التنظيم الجيد للبطولة.

وأضاف: بدعم قيادتنا الرشيدة يواصل أبطال «أصحاب الهمم» تحقيق المراكز الأولى في البطولات العالمية والدولية، ونتمنى للمتأهلين منهم إلى دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024»، تحقيق النتائج الجيدة في مونديال الرماية بالعين.

من جانب آخر نظمت اللجنة العليا للبطولة زيارات سياحية للوفود المشاركة في البطولة إلى «برج خليفة»، و«القرية العالمية» بدبي، ومضمار العين لسباقات الهجن، وسوق القطارة التراثي، ومتحف الشيخ زايد بالعين.

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