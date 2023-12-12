Wednesday, 13 December 2023 12:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فرنسا تحرز ذهبية البندقية الهوائية في مونديال الرماية البارالمبية

12/12/2023 3:01:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


فاز الفرنسي تانغوي ديلافروست أمس بذهبية مسابقة البندقية الهوائية 10 أمتار وضعية الراقد لفئة «SH2 مختلط»، ضمن منافسات مونديال الرماية البارالمبية. وحقق البطل الفرنسي 255.6 نقطة، وحصدت مواطنته جاستين بييه الفضية، محققة 254.9 نقطة، وفاز الكوري الجنوبي باك سيون بالبرونزية، محققاً 232.3 نقطة.

وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وتنظمها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في نادي العين الفروسية وللرماية والغولف، بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي للرماية البارالمبية واللجنة البارالمبية الدولية.

إشادة
وأشاد ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، بإنجازات أبناء الإمارات من مختلف فئات أصحاب الهمم في الرماية، بعزيمتهم القوية التي مكنتهم من الوصول إلى المراكز الأولى في المشاركات الدولية المختلفة.
وتوجه المهيري بالشكر والتقدير إلى مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، على التنظيم المتميز لبطولة كأس العالم للرماية، وما تقدمه من دعم ورعاية كبيرة لمنتسبيها لاسيما الرياضيين، بما ينعكس إيجاباً على مشاركاتهم في البطولات الإقليمية والدولية، كما شكر اللجنة المنظمة لمنافسات البطولة، على التنظيم الجيد للبطولة.
وأضاف: بدعم قيادتنا الرشيدة يواصل أبطال «أصحاب الهمم» تحقيق المراكز الأولى في البطولات العالمية والدولية، ونتمنى للمتأهلين منهم إلى دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024»، تحقيق النتائج الجيدة في مونديال الرماية بالعين.

من جانب آخر نظمت اللجنة العليا للبطولة زيارات سياحية للوفود المشاركة في البطولة إلى «برج خليفة»، و«القرية العالمية» بدبي، ومضمار العين لسباقات الهجن، وسوق القطارة التراثي، ومتحف الشيخ زايد بالعين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN12122023000110011019ID1107582935

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث