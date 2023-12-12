العين يتأهل إلى نصف نهائي كأس (أديب) رغم خسارته بثنائية أمام النصر

تأهل العين إلى نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي ليواجه اتحاد كلباء، رغم خسارته 1 ـ 2 أمام ضيفه النصر مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب جولة إياب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي، وكان الفريق البنفسجي فاز في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين لتصبح الغلبة له بمجموع المباراتين 3 ـ 2.

أنهى النصر الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف بعد خطأ لدفاع العين وتحديداً من قائده بندر الأحبابي الذي حاول المراوغة أمام مرمى فريقه ليخطفها اللاعب مسعود عبد الرزاق ويمررها بذكاء إلى إسحاق تشيبانغو في الدقيقة 41، الذي واجه الحارس ووضع الكرة بهدوء في الشباك، وهو الأمر الذي أشعر العين ومدربه بالقلق بعد أن أصبح النصر على بعد هدف واحد لمعادلة نتيجة الذهاب.

وفي الشوط الثاني تعددت محاولات الفريقين لهز الشباك، إذ كان العين يسعى للعودة إلى المباراة، فيما عمل النصر من أجل تسجيل الهدف الثاني وتعديل نتيجة الذهاب لتضيع فرص عدة من الجانبين قبل أن يسجل العين هدف التعادل بواسطة اللاعب كاكو في الدقيقة 84 بعد تمريرة رائعة من البديل سفيان رحيمي، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع سجل راشد محمد هدفاً رائعاً للنصر الذي حافظ على نتيجة فوزه بنتيجة المباراة بهدفين لهدف.

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