فعل معرفي جديد

لا ينكر أي شخص أن التكنولوجيا على مختلف أنواعها أصبحت مرتبطة بحياتنا بشكل يومي، وخاصة تلك الأجهزة الصغيرة التي نحملها بين يدينا ولا تكاد تفارقنا حتى عند نومنا، حيث نجعلها بالقرب منا، وأقصد الهواتف الذكية تحديداً، لذا أرى أنه يجب أن نصحح بعض عاداتنا عند استخدامها، فلطالما سمعنا التحذيرات والتنبيهات في بحوث علمية ودراسات لعدد من العلماء سواء في المجال الطبي أو الاجتماعي أو التربوي، ونقرأ يومياً في المجلات المتخصصة عن أضرار الهواتف الذكية، إلا أنني أجد أن الأمر الآن تجاوز ذلك بكثير، لأن اقتناء تلك الهواتف الذكية باتت مشاعة ومنتشرة ودون أي حدود حتى مع الأطفال الذين هم في مقتبل العمر، لذا الحديث يجب أن يمتد ويتجاوز هذه النقطة ليصل إلى المحتوى، وأقصد المعلومات التي نتلقاها وهل هي فعلاً ما نحن في حاجة لها؟ وهل نحن نستفيد منها بالشكل الصحيح والأمثل؟.

أعتقد أن الإجابات ستكون واضحة وكما يقال كوضوح الشمس، لأننا نرى يومياً أن هذه الهواتف وما تختزله من إمكانيات هائلة باتت لكثير من الناس لا تتجاوز كونها وسيلة وأداة استهلاكية أخرى، بمعنى أن عملية الاستخدام محدودة جداً وهي الاستخدامات المتعارف عليها كالاتصال الهاتفي والذي يعتبر خدمة واحدة من عدة خدمات حيوية تمتلكها هذه الهواتف الذكية كما هو معروف لدى الكثير، إلا أن الذي يحدث هو تسطيح لهذه الإمكانيات وعدم استخدامها بالشكل الأمثل.

لكي تكون الفكرة التي أناقشها أكثر وضوحاً، أتحدث عن الملحقات والتطبيقات الأكثر أهمية في حياتنا، والتي لا تلقى أي اهتمام وعناية من معظم مستخدمي هذه الهواتف، على سبيل المثال الأطفال يكاد ينحصر استخدامهم لهذه التطبيقات على تحميل الألعاب والتواصل مع الأصدقاء، ويتطور الأمر قليلاً عند الشباب فتجدهم يقضون المزيد من الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالنسبة للكبار قد لا يزيد عن استخدام تطبيقات التواصل مثل «الواتس آب» للاتصال بالأهل والأقارب ونحوها.

أعتقد أننا يجب أن نوسع اطلاعنا على التحديثات الجديدة للتطبيقات، والتي تتقاطع مع حياتنا وتتفق مع ميولاتنا ورغباتنا ولمختلف الأعمار، والتي فعلاً قد تحدث فرقاً وتكون ذات أثر كبير وهائل وبشكل إيجابي،

إن الهواتف الذكية ليست مجرد وسيلة استهلاكية بل هي أكثر وأعم وأشمل، يجب أن نستغلها بشكل أفضل ونعلم أبناءنا ومجتمعنا وأن نحسن استخدامها ونأخذ الخير منها ونترك غير المفيد، والذي نهدر فيه الكثير من الوقت. التطبيقات دون أدنى شك إنها بمثابة بحر معلوماتي يمكن الغوص في أبعاده وأن نخرج منه ما يفيدنا ويساعدنا على التغلب على الكثير من جوانب الحياة التي نعيشها بل تقدم لنا العون لنحيا حياة صحية ومثالية وسعيدة.. هذا جميعه بين يديك في هاتفك الذكي.