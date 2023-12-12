«برينووير».. خلايا دماغية تخليقية تتفوق على الذكاء الاصطناعي

ليس هناك حاسوب حتى الآن يتفوق أبعاداً وتعقيداً على الدماغ البشري، حيث يمكن لكتل الأنسجة الموجودة في جماجمنا معالجة المعلومات بكميات وسرعات لا يمكن لتكنولوجيا الحوسبة مجرد الاقتراب من سرعتها.

المفتاح لنجاح الدماغ يكمن في كفاءة النيورون بالقيام بدورين هما المعالج والذاكرة، على عكس الوحدات المنفصلة في معظم أجهزة الحوسبة الحديثة.

ووفقاً للتقرير المنشور في موقع «ساينس ألرت» فخلال سنوات طويلة ظهرت محاولات كثيرة لجعل الحوسبة أكثر تشبهًا بالدماغ البشري، ولكن محاولة جديدة تأخذ الأمور إلى مستوى جديد تمامًا - من خلال دمج أنسجة الدماغ البشري الحقيقية مع الإلكترونيات.

وتُسمى هذه التقنية "برينووير"، وهي التي أثبتت أخيراً نجاحها، حيث قاد فريق بقيادة المهندس فنغ جو من جامعة إنديانا بلومنغتون هذا الجهد وأوكل له مهام مثل التعرف على الكلام وتوقع المعادلات غير الخطية.

وكانت دقتها أقل بقليل من حاسوب مستند على الأجهزة الصلبة، والذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ولكن البحث يظهر خطوة هامة في نوع جديد من هندسة الحواسيب.

إرشادات الأخلاق

ومع ذلك، في حين أن جو وزملاؤه اتبعوا إرشادات الأخلاق في تطوير برينووير، يشير عدة باحثين من جامعة جونز هوبكنز في تعليقهم على البحث المنشور في «Nature Electronics» إلى أهمية الأخذ في اعتباره الاعتبارات الأخلاقية أثناء توسيع نطاق البحث في هذه التكنولوجيا بشكل أعمق.

لينا سميرنوفا وبراين كافو وإريك ج. جونسون، الذين لم يشاركوا في الدراسة، يحذرون: "مع زيادة التطور في هذه الأنظمة العضوية، من الضروري أن تتناول المجتمع العديد من القضايا الأخلاقية المتعلقة بأنظمة الحوسبة الحيوية التي تدمج أنسجة الدماغ العصبية البشرية".

والدماغ البشري مدهش في تركيبته، حيث يحتوي على ما يصل إلى 86 مليار نيورون، في المتوسط، وتصل إلى تريليون اتصال عصبي، يتصل كل نيورون بما يصل إلى 10,000 نيورون آخرين، مع التفاعل والتواصل المستمر بينهم.

وتقول سميرنوفا: «حتى الآن، كانت أفضل جهودنا لنحاكي نشاط الدماغ في نظام صناعي بعيدة عن الواقع».

تقدم البحوث

وفي عام 2013، قام حاسوب «K» التابع لمعهد ريكن - وكان واحدًا من أقوى الحواسيب العالمية آنذاك - بمحاولة لتقليد الدماغ. بوجود 82,944 معالجًا وتيرابايت واحد من الذاكرة الرئيسية، استغرق الأمر 40 دقيقة لتحاكي ثانية واحدة من نشاط 1.73 مليار نيورون متصلين بـ 10.4 تريليون اتصال عصبي - حوالي واحد إلى اثنين في المئة فقط من الدماغ.

وفي السنوات الأخيرة، حاول العلماء والمهندسون التقدم باتجاه قدرات الدماغ من خلال تصميم أجهزة وخوارزميات تحاكي هيكله وكيفية عمله. المعروفة باسم الحوسبة العصبية، إنها تتحسن ولكنها تتطلب طاقة كبيرة، وتدريب الشبكات العصبية الاصطناعية يستغرق وقتًا طويلاً.

وسعى جو وزملاؤه إلى نهج مختلف باستخدام أنسجة الدماغ البشري الحقيقية المزروعة في مختبر، وتم تحفيز الخلايا الجذعية البشرية التعددية لتطوير أنواع مختلفة من الخلايا الدماغية التي نظمت في أدمغة صغيرة ثلاثية الأبعاد تُسمى "أورجانويد"، تتضمن الاتصالات والهياكل.

وهي ليست أدمغة حقيقية، ولكن مجرد ترتيبات من الأنسجة دون وجود شيء يشبه الفكر أو العاطفة أو الوعي، والتي أكدوا إنها مفيدة لدراسة كيفية تطور وعمل الدماغ، من دون التلاعب في إنسان فعلي.

برينووير يتكون من أعضاء دماغ مرتبطة بمجموعة من الميكروإلكترودات عالية الكثافة، باستخدام نوع من الشبكات العصبية الاصطناعية تُعرف باسم حوض الحوسبة. يقوم التحفيز الكهربائي بنقل المعلومات إلى الأورغانويد، الحوض الذي يتم فيه معالجة تلك المعلومات قبل أن يخرج برينووير بحساباته في شكل النشاط العصبي.

إدخال وإخراج

ويُستخدم الأجهزة الحاسوبية العادية للطبقات الإدخال والإخراج، كان يتعين تدريب هذه الطبقات للعمل مع الأورغانويد، حيث يقوم طبقة الإخراج بقراءة البيانات العصبية وإجراء تصنيفات أو توقعات استنادًا إلى الإدخال.

لتوضيح النظام، أعطوا برينووير 240 مقطع صوتي من ثمانية رجال يصدرون أصوات حروف صوتية يابانية، وطلبوا منه التعرف على صوت شخص محدد.

بدأوا بأورغانويد ساذج؛ بعد تدريب لمجرد يومين، كان برينووير قادرًا على التعرف على المتحدث بدقة تبلغ 78 في المائة.

وطلبوا أيضًا من برينووير التنبؤ بخريطة هينون، وهي نظام ديناميكي يظهر سلوكًا فوضويًا، تركوه غير مشرف ليتعلم لمدة أربعة أيام - حيث يمثل كل يوم حقبة تدريب - ووجدوا أنه كان قادرًا على التنبؤ بالخريطة بدقة أفضل من شبكة عصبية اصطناعية بدون وحدة ذاكرة قصيرة الأجل.

كان برينووير أقل دقة قليلاً من الشبكات العصبية الاصطناعية مع وحدة ذاكرة قصيرة الأجل - ولكن هذه الشبكات خضعت لكل منها لـ 50 حقبة تدريب، وحقق برينووير نتائج تقريبًا مماثلة في أقل من 10 في المائة من وقت التدريب.

ليونة

"وكتب الباحثون في تقريرهم المسجل: «بسبب الليونة والقابلية للتكيف للغاية للأورغانويد، فإن برينووير لديه مرونة للتغيير وإعادة التنظيم استجابةً للتحفيز الكهربائي، مما يبرز قدرته على الحوسبة المتكيفة بوعي».

مع ذلك، هناك قيود كبيرة لا تزال قائمة، بما في ذلك مسألة الحفاظ على حياة وصحة الأورغانويد، ومستويات استهلاك الطاقة للمعدات الطرفية، ولكن، مع مراعاة الاعتبارات الأخلاقية، يتيح برينووير إمكانيات ليست فقط لمجال الحوسبة، ولكن أيضًا لفهم أسرار الدماغ البشري.

وفي تقريرهما ضمن البحث يقول الباحثون سميرنوفا وكافو وجونسون إن: «قد يمر عقود قبل أن يحدث إنشاء أنظمة الحوسبة الحيوية العامة، ولكن يُعتقد أن هذا البحث سيولد رؤى أساسية في آليات التعلم، وتطور الأعصاب، والآثار المعرفية للأمراض العصبية المتقدمة، وقد يساعد ذلك أيضًا في تطوير نماذج لعلاج الإعاقة من خلال الاختبارات السريرية.»

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