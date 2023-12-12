مبادرة شبابية لتنظيف شاطئ جزيرة أم الحطب

نظم مواطنون في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، حملة شبابية

لتنظيف جزيرة "أم الحطب" تحت شعار "شواطئنا أمانة"، وذلك حرصاً منهم على المحافظة على جمالية شواطئ الجزيرة.

واستهدفت الحملة التي شارك فيها نحو 40 مواطناً، حماية البيئة البحرية من المخلفات والنفايات والحفاظ على المظهر العام لشواطئ جزيرة "أم الحطب"، التي تمثل مقصداً رئيسياً لسكان منطقة الظفرة، للاستجمام والتخييم، فضلاً عن تعزيز ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية، في مجال الحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري لدولة الإمارات والجزر التابعة لها.

وقال أحمد عمران القبيسي ، صاحب المبادرة إن الحملة جاءت

لتخدم جميع أفراد المجتمع، وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على البيئة من خلال تنظيف الشواطئ والحفاظ على المظهر العام الذي يعد واجباً وطنياً ومسؤولية جماعية، لما له من دور وتأثير واضح في حماية البيئة،

إضافة إلى النواحي الجمالية والصحية.

وبيَّن أن الحملة تأتي ترسيخاً لجهود الجهات المعنية من بلديات وغيرها في تشجيع مبادرات الحفاظ على البيئة، وهو الأمر الذي دعانا جميعاً اليوم للحضور والمساهمة بدورنا في دعم جهود قيادتنا الرشيدة بالحفاظ على البيئة.

ومن جانبه، أكد علي مقهد المزروعي،

أن الحملة تستهدف زرع القيم الإيجابية لدى أفراد المجتمع والمتعلقة بالبيئة، وتعزيز مسؤوليتهم المجتمعية تجاه المحافظة على المظهر الحضاري العام لشواطئ الدولة ومرافقها العامة، وذلك في إطار مسؤوليتنا المجتمعية كمواطنين لهذا الوطن الغالي والعزيز، بترسيخ المعايير الحضارية والبيئية والجمالية والمرافق الترفيهية والخدمية كافة.

ولفت إلى أنه عكف على تخصيص كافة وسائل وأدوات الدعم اللازمة لإنجاح الحملة، والتي تضمنت تزويد المشاركين والمتطوعين بجميع الأدوات اللازمة لضمان فعالية تنظيف الشاطئ مثل القفازات وأكياس القمامة، والقبعات الواقية من الشمس ومياه الشرب، حيث تم تجميع كمية كبيرة من مختلف أنواع النفايات البلاستيكية والزجاجية والورقية من الجزيرة، والتي شملت علب المشروبات والمعلبات وأدوات المائدة البلاستيكية وأعقاب السجائر وغيرها.



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