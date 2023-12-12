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«حماية الدولي» يُطلق البرنامج الشتوي الطلابي 2023

12/12/2023 3:01:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلق مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي البرنامج الشتوي الطلابي 2023 في سبعة مقار تدريبية، بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، بمشاركة 350 طالباً وطالبة يمثلون جنسيات مختلفة، ويستمر البرنامج لغاية 22 من الشهر الجاري.

هدف البرنامج
وأوضح اللواء عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن الهدف من البرنامج هو تنمية الشخصية وتهذيب السلوك، وتطوير المهارات وتعزيز روح المسؤولية لدى الطلاب، بالإضافة إلى حماية الأجيال من المخاطر والسلوكيات السلبية، والعمل على صقل الشخصية لديهم ليصبحوا قادرين على التكيف مع معطيات الواقع، والقدرة على الاعتماد على أنفسهم.

وأشار إلى أن البرامج التي يقدمها مركز حماية الدولي أصبحت جاذبة للطلبة الذين ينتظرون هذه الفترة للالتحاق ببرامج شرطة دبي التوعوية والتثقيفية.

برامج متنوعة
من جانبه أشار العقيد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي، إلى أن البرنامج الشتوي يحتوي على برامج متنوعة تشمل الرياضة، والضبط والربط العسكري، إضافة إلى دورات تخصصية كتعلم السباحة وركوب الخيل والسلامة والإنقاذ، إلى جانب البرامج الترفيهية والزيارات، كزيارة مركز الاتصال 901، وإدارة مركز القيادة والسيطرة، ومركز الابتكار، ومتحف شرطة دبي، وإدارة التفتيش الأمني K9 «الكلاب البوليسية»، ومدينة إكسبو التي تحتضن فعاليات قمة مؤتمر COP28، والمشاركة في بطولة شرطة دبي للألعاب الإلكترونية المقامة بنادي ضباط شرطة دبي.
وأشار مدير مركز حماية الدولي إلى أن استثمار فترة الإجازة بشكل جيد يحد من الظواهر السلبية التي تبرز في فترة العطلات المدرسية، لافتاً إلى أن كل المؤشرات تؤكد أن أكثر الفترات التي يتعرض فيها الطلاب للانحراف هي فترة العطلة المدرسية نتيجةً لوقت الفراغ الذي يعيشونه
فخر واعتزاز.

من جانبها أشادت آمنة لوتاه، مديرة مركز زايد التعليمي بعود المطينة، بأن ما لمسته من تحول إيجابي في سلوكيات الطلبة خلال فترة بسيطة يدعوها للفخر والاعتزاز بأن مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات لديه القدرة على تغيير سلوك الكثير من الطلاب وتحويلهم إلى طلاب أسوياء من خلال المحاضرات والزيارات الميدانية، والورش التعليمية التخصصية التي وُجهت بشكل دقيق لمجموعة من الطلبة وحققت أثرها بشكل ملموس.

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