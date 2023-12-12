جمعية رعاية وبر الوالدين تطلق استراتيجيتها العامة

أعلنت جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين عن إطلاق استراتيجيتها العامة الجديدة لعام 2024 بفندق إنتركونتتنتال فيستيفال سيتي، والتي تهدف إلى تعزيز رعاية كبار المواطنين، وتحقيق الهدف السامي لرعاية وبر الوالدين وجعل الإمارات من أفضل دول العالم في هذا المجال.

وتأتي هذه الاستراتيجية كنتيجة للالتزام الراسخ لدولة الإمارات بقيم الأسرة والاهتمام بكبار المواطنين من خلال المبادرات الإنسانية والمستدامة، وتعكس التزامها بتوفير بيئة صحية وآمنة لكبار المواطنين وضمان راحتهم. وتسعى الاستراتيجية إلى تحقيق تنمية شاملة لكبار المواطنين وتعزيز دورهم الفعّال في المجتمع.

وتشمل الاستراتيجية العديد من المبادرات والأهداف التي تسهم في تحقيق رؤية الإمارات لرعاية وبر الوالدين. وتشمل المبادرات التوعية والتثقيف حول أهمية رعاية وبر الوالدين وتعزيز قيم الاحترام والعناية بهم. كما تهدف الاستراتيجية إلى توفير الدعم النفسي والاجتماعي لكبار السن وأسرهم، وتعزيز التعاون بين الجمعية والجهات الحكومية والمجتمع المدني.

وقال أحمد سالم سويدن رئيس الجمعية: إن الاستراتيجية تعكس رؤية الإمارات لتطوير نمط حياة مستدام لكبار المواطنين وتعزيز دورهم في المجتمع، ومن المتوقع أن يكون لهذه الاستراتيجية تأثير إيجابي كبير على جودة الحياة لكبار المواطنين وأسرهم، وتعزز التفاعل الإيجابي بين الأجيال المختلفة في المجتمع الإماراتي، كما تعكس التزام الدولة بالاهتمام بكبار المواطنين ورفع جودة حياتهم، وتعزز دور الأسرة في رعايتهم وبرهم للوالدين.

ومن جانبها أشارت نسرين بن درويش عضو مجلس إدارة ورئيس الهيئة الإدارية لجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين - فرع دبي: إلى أن الاستراتيجية وضعت سياسات متخصصة لإعداد البرامج الاجتماعية والثقافية والحفلات الترفيهية بالتنسيق مع الجهات المختصة وإعداد البرامج الاجتماعية والثقافية والتنسيق مع الجهات الصحية في الدولة من أجل متابعة حالتهم الصحية مع الهيئات الرسمية والأهلية العاملة في مجال العمل الاجتماعي، وإقامة أسواق خيرية والمشاركة فيها ومنح جوائز سنوية لأفضل الممارسات في رعاية الوالدين وكبار المواطنين للمؤسسات والأفراد. وتعزز الاستراتيجية مكانة الجمعية كمنظمة رائدة في مجال رعاية كبار المواطنين وتعكس التزامها المستمر بالارتقاء بحياة كبار المواطنين في الإمارات.

وانطلاقاً من أن حقوق كبار المواطنين جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان أكد عبدالرحمن آل علي مستشار جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين - فرع دبي: أن الاستراتيجية تهدف إلى توفير برامج وخدمات متنوعة تلبي احتياجات كبار المواطنين وتسهم في تعزيز صحتهم الجسدية والعقلية والاجتماعية. وستعمل الجمعية على توفير مراكز رعاية متخصصة ومرافق صحية متطورة، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات وبرامج ترفيهية وتثقيفية تعزز التواصل والتفاعل بين كبار المواطنين والمجتمع. وشدد على أهمية المشاركة الفعالة للمجتمع والجهات الحكومية في تحقيق أهداف استراتيجية وتوفير بيئة مشجعة وداعمة لكبار المواطنين خلال تقديم الخدمات الخيرية والإنسانية والاهتمام بهم كنوع من رد الجميل على كل ما قدموه لنا، في تربية جيل من الأبناء والأحفاد، والحفاظ على القيم المجتمعية التي تؤكد احترام الكبار.

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