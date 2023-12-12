تعاون مناخي بين جامعتي الشارقة وساوباولو وغرفة التجارة العربية البرازيلية

بحثت جامعة الشارقة، مع وفد برازيلي رفيع المستوى يضم ممثلين من جامعة ساوباولو البرازيلية، والغرفة التجارية العربية البرازيلية، فرص التعاون المشترك تزامناً مع مؤتمر الأطراف للتغير المناخي «COP28».

وتم خلال اللقاء توقيع اتفاقية تعاون، وتنظيم ملتقى علمي لعرض وتبادل الخبرات العلمية والأكاديمية، وبحث فرص التعاون المشترك بين الجهات الثلاث في مجال التغير المناخي، وتأثيره على البيئة والحياة العامة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والبرازيل.

وقع الاتفاقية عن جامعة الشارقة، الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير الجامعة، وعن غرفة التجارة العربية البرازيلية، السفير أوثمار شوهوفي، وعن جامعة ساوباولو، الأستاذة الدكتورة باتريشيا إيجليسيا.

ونصت بنود الاتفاقية على التعاون الأكاديمي بين الجهات الثلاث في مجال البحث العلمي وتطوير العمل المشترك للمشاريع البحثية في مجال التغير المناخي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتنظيم المشترك للمؤتمرات والفعاليات العلمية والثقافية وتبادل المعلومات والمنشورات والخبرات الأكاديمية وتنظيم الدورات التدريبية.

وتحدث خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى كل من الأستاذ الدكتور معمر بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والأستاذ الدكتور عبد الغني العلبي، مدير مركز بحوث الطاقة المستدامة والمتجددة، والأستاذ الدكتور شوقي غناي، رئيس قسم تمويل البحوث؛ حيث ألقوا الضوء على الجهود التي تبذلها الجامعة لتحقيق أهداف الاستدامة ومواجهة التغيرات المناخية والتحديات الناتجة عنها، في مجالات متنوعة مثل تحلية المياه، والنقل المستدام، والطاقة المستدامة والمتجددة، والمباني الموفرة للطاقة، وتدوير النفايات وغيرها مع توضيح لبعض النماذج من البحوث العلمية التي يتم إجراؤها في جامعة الشارقة في هذا المجال، ومنها ما يتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر، والمركبات الكهربائية، والذكاء الاصطناعي لأنظمة الطاقة، والطاقة المستدامة والمتجددة، وأنظمة تطوير أنظمة الطاقة النظيفة، وإنتاج الوقود منخفض الكربون وتحسين كفاءة الطاقة، وإدارة النفايات وتعزيز برامج الاستدامة ومبادرات التخفيف من آثار تغير المناخ.

وتحدث من الجانب البرازيلي كل من السفير أوثمار شوهوفي، رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية، والأستاذة الدكتورة باتريشيا إيجليسيا، رئيسة قسم البيئة بجامعة ساوباولو، وروزا راموس، رئيس مجلس البيئة في ولاية ساوباولو، الذين رحبوا بالتعاون المثمر مع جامعة الشارقة، وأكدوا أهمية بناء أجندة بحثية وخطة عمل مشتركة بين الجانبين مرتبطة بوضع الحلول المناسبة للتغيرات المناخية في كل من البرازيل والإمارات، لافتين إلى دور البحث العلمي في تحقيق أهداف الأمم المتحدة في مجال الاستدامة.

وأشار الجانب البرازيلي إلى ما تمتلكه الجامعتان من إمكانات بحثية وبشرية مؤهلة للتوصل إلى نتائج علمية وتطبيقية تسهم بصورة كبيرة في معالجة الاحتباس الحراري الذي أثر كثيراً على المناخ في كل من البرازيل والإمارات، مؤكداً أن مشاركة الجهات الحكومية والمؤسسات الصناعية في دعم ورعاية هذا التعاون يسهم كثيراً في خدمة المجتمعات المحلية في البلدين.