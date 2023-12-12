جامعة دبي تنظم لقاءً علمياً عالمياً يتناول التغير المناخي والحوكمة

نظمت كلية القانون في جامعة دبي بمقرها في المدينة الأكاديمية، وبالتعاون مع كلية القانون الدولي بجامعة كامبردج البريطانية والمركز الدولي للتنمية المستدامة بجامعة ميجيل الكندية لقاءً علمياً تناول التغير المناخي والحوكمة، بحضور أكثر من 100 أكاديمي وباحث في مجال القانون من دول العالم، على هامش الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 التي تستضيفها دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي.

افتتح اللقاء الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي وألقى كلمة رحب فيها بالمشاركين في اللقاء والمتدربين، وأكد خلالها أهمية القانون باعتباره هو الذي يحافظ على اتزان الدول والمنظمات والهيئات المختلفة.

وأشاد بما نفذته دولة الإمارات في مجال الاستدامة والتغير المناخي وأنها تعمل بجهود مكثفة لإيجاد حلول مستقبلية ومن أهمها تمويل مشاريع تخضير العالم، وتذليل عقبات التمويل من خلال المشاركة في تمويل جانب كبير من هذه الرؤية، وقد تعهدت 29 دولة والتزمت بمبلغ 12.5 مليار دولار حتى الآن، كما تعهدت 63 دولة بالوصول إلى إنتاج واستهلاك 50% من الطاقة النظيفة حتى عام 2050 وتقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 68% في العام نفسه مقارنة بالعام 2022.

تم خلال اللقاء مناقشة موضوعات مرتبطة بالقوانين التي تتعلق بالمناخ وتنفيذ الخطط الوطنية في كل دولة وحوكمة المساعدات الدولية وبحث تعليم القوانين التي تتعلق بالمناخ والتغير المناخي والمياه والبيئة.

كما تم تنظيم دورة تدريبية لطلبة جامعة دبي والجامعات المتقدمة في العالم وعددها أكثر من 20 جامعة بحضور الدكتور حسين الأحمد نائب رئيس جامعة دبي والدكتورة ماري كلير عميدة كلية القانون الدولي في جامعة كامبردج البريطانية والدكتور محمد ربابعة عميد كلية القانون في جامعة دبي والدكتور عمر الخطابية ممثل جمعية محاضري القانون البيئي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدكتورة منى كامل تركي عن المجتمع المحلي من جامعة الحسن الأول المغربية.



