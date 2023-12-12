المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء يناقش دور الأقمار الصناعية في دراسة التغيرات المناخية في كوب 28

اختتم المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء الجلسات النقاشية التي أقيمت خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر الأطراف كوب 28 وتمحورت مضامين الجلسات حول صناعة الفضاء ودوره في التصدي لظاهرة الاحتباس الحراري مع ضرورة تسخير الأقمار الصناعية لمعرفة التغيرات المناخية وحالات الجفاف واستكشاف منابع المياه وغيرها من الفوائد الكبيرة للأقمار الصناعية في رصد التغيرات المناخية التي باتت تهدد العالم بكوراث طبيعية.

وأكد المشاركين في الجلسات على ضرورة التعاون والمشاركة الدولية لتوفير المعلومات والبيانات والصور الضرورية للدراسة والقيام بالأبحاث وفهم التحول المناخي واستباق الكثير من الظواهر السلبية للمناخ وإيجاد الحلول.

وقال المهندس محمد الكربي مدير مشروع النظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية (GNSSaS)، "أن تقنية الاستشعار عن بعد أو الهايبر سبيكترال هي آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا التصوير في قطاع الأقمار الصناعية تساعد على توفير صورة بيانات عالية الدقة والجودة للقطاعات ذات الصلة بالفضاء والتغيرات المناخية من الجامعات والمعاهد ومراكز الأبحاث والهيئات الحكومية لاتخاذ القرار المناسب بخصوص التغيرات المناخية".

وأضاف المهندس الكربي "هذه البيانات وتطبيقاتها مهمة جداً في دراسة المناخ فمن خلالها يمكن استنتاج دراسات وتحليلات علمية للجو والتربة والمياه والنباتات وصحة النباتات والتلوث البيئ وتقديم بيانات دقيقة عن الثروة السمكية وغيرها".

وأشار الكربي، إلى أن الإمارات ومن خلال اعتمادها على تقنية الاستشعار عن بعد أو الهايبر سبيكترال، تعمل على تزويد الأقمار الصناعية المصنعة في الدولة بهذه التقنية، ومن ثمة تقديم هذه البيانات والصور إلى الدول العربية العضوة في مجموعة الفضاء العربي.

وأكد الكربي، على أهمية التكوين والتدريب للطلاب والمهندسين، وكل من له علاقة بعلوم الفضاء لدراسة وفهم هذه التقنية وتهيئة الظروف العلمية لاستيعاب تطوراتها المذهلة فتقنية الهايبر سبيكترال آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا الفضاء في التصوير.



المركز يستعرض تجربة واقعية عن آثار الجفاف في كينيا.

استعرض المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء قصة واقعية يواجهها أهالي وادي كيريو في كينيا بعدما تحول الوادي الأخضر

العامر بالمياه في السابق إلى واد جاف.



الجلسة استعرضت فيديو فيديو قصير يوضح الحالة التي صار عليها وادي كيريو في كينيا بعد مواجهة قلة المطر ونقص المياه الجوفية، إضافة إلى جرف التربة في فترة الأمطار، بات الأمر واضحاً أن نقص المياه قد يصبح مأساة تفصل بين الحياة والموت.



تولى فيليب كيبليمو

وهو مزراع

من وادي كيريو بعرض المشكلة بلغته المحلية، بينما قام بالترجمة والشرح كيبكيمبوي كاندي أخصائي البيئة والأراضي الجافة في كينيا. في حين أوضح د. ويلسون كيبكوري أستاذ محاضر بجامعة فيكتوريا ومؤسس منابع حوض النيل، آثار هذه المشكلة على المجتمع. وأدارت الجلسة د. آن برتليت استاذ مشارك بالحكومة والمجتمع.



وفي تعليقه ، ذكر د. ويسلون أن الماء يساوي الحياة، وأن أهالي وادي كيريو يعاونون من نقص المياه الصالحة للشرب والزراعة أو لتربية المواشي، موضحا أن الاهالي يضطرون للرحيل خلف المطر كل ستة إلى ثمانية

أشهر،

في أدنى مستوى للمعيشة لا يضمن حتى الضروريات، وأن تكلفة حفر بئر

تقارب نحو 40 ألف درهم إماراتي.

كما دعت د. آن برتليت في نهاية الجلسة من خلال كوب 28 إلى تضافر الجهود الإنسانية لمواجهة المشاكل الناجمة عن التغير المناخي، وعن واجب تعاون المجتمع العالمي لحب مثل هذه المشكلات، والعمل على عدم مواجهتها في المستقبل.



وفي جلسة أخرى استعرضت نورة النيادي تجربتها في جمهورية التشاد حيث نقلت الأوضاع الحقيقية للتغيرات المناخية بعد معايشة دامت نحو الشهر سجلت خلالها مشكلة المياه والتصحر وقلة الغطاء النباتي بفعل الاحتباس الحراري.

وقدمت النيادي دراسة انثروبولوجية حول شعب النيجر وقبائله وطرق عيشه مع إمكانية تقديم المساعدات للسكان هناك مثل الدعم الصحي والتعليمي والزراعي وغيرها.

وسجلت النيادي انشغال الساكنة هناك بمشكل رئيسي يتكرر يومياً هو الماء والغذاء بسبب الجفاف وقلة الزراعة الناتج عن جفاف نحو 90 في المئة من بحيرة التشاد التي تشترك فيها كل من التشاد والنيجر والكاميرون وهو ما يأثر على نحو 10 ملايين نسمة.

ونقلت النيادي، تفاصيل الحياة اليومية لسكان التشاد ومعاناتهم مع المشكلة البيئية المتمثلة في قلة المياه والتصحر، وهو ما يعرض الناس هناك للخطر ليس الإنسان فحسب بل الحيوانات أيضاً خاصةً وأنها تشكل مصدر دخل مهم لسكان التشاد والدول المجاورة.

واستعرضت النيادي صوراً للبحيرات المنطقة قديماً التي كانت تعج بالمياه لتبدأ في التناقص إلى أن اختفت بحيرات عديدة ولم تبقى سوى بحيرة المعروفة اليوم باسم بحيرة التشاد.

وأكدت المهندسة إيمان سلطان الشامسي مدير مشروع القمر الصناعي العربي 813 من المركز الوطني للعلوم وتكنولوجيا الفضاء، على اهمية التعاون الدولي في مجال الفضاء لفهم العمليات الجيوفيزيائية ومراقبتها وغيرها من مجالات التعاون المشتركة.

وقالت الشامسي« أننا في المركز الوطني لعلوم الفضاء أنشأنا قسماً لمراقبة الأرض يتكون من مجموعة من الطلاب المتخصصين في علوم الفضاء والباحثين لمناقشة هذه القضايا وتطوير معدات الأقمار الصناعية وغيرها بالتعاون مع كيانات اخرى.

وتطرقت الشامسي، إلى مشروع القمر الصناعي العربي 813 الذي دخل في مرحلة التصميم والذي ينتظر إطلاقه في العام 2025 مشيرة ً إلى أن بيانات القمر الصناعي 813 ستتم مشاركتها مع الدول العربية 14 المعنية بالمشروع.

