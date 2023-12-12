محمد الشرقي يشهد منافسات بطولة الفجيرة للقفز ويشيد بدورها في دعم رياضة الفروسية



أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية المنافسات الرياضية في تعزيز مكانة الإمارة في مجال الفروسية والخيل على مستوى المنطقة والعالم، والتعريف بالإرث الثقافي لدولة الإمارات وترسيخه في نفوس الأجيال.

جاء ذلك خلال حضور سموه، جانباً من منافسات بطولة الفجيرة لقفز الحواجز، التي تقام تحت رعاية سموه في الساحة المجاورة لقلعة الفجيرة، بحضور الشيخ حمد بن محمد بن حمد بن سيف الشرقي.

وأشار سموه إلى الاهتمام الذي توليه حكومة الفجيرة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لنشر الرياضات التراثية وتعزيز وجودها ضمن المنافسات الرياضية التي تنظم على أرض الفجيرة، وتدعم رؤية الدولة في هذا المجال.

وأشاد سموه بالمستوى التنظيمي العالي للبطولة، ونتائجها الإيجابية، وجهود اللجنة المنظمة واتحاد الإمارات للفروسية والسباق في إنجاح البطولة وتحقيق أهدافها.

وحظيت البطولة التي تقام لأول مرة في الفجيرة تزامناً مع بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي، بمشاركة 130 خيلاً من داخل الدولة وخارجها.

حضر المنافسات الدكتور أحمد حمدان الزيودي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية

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