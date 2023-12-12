بايدن يتحدث علناً للمرة الأولى عن اختلافات بينه وبين الحكومة الإسرائيلية



قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء إن الحكومة الإسرائيلية وخلافا لموقف واشنطن، ترفض حل الدولتين مع الفلسطينيين، وإنه حض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على "تغيير" حكومته.

وكان نتانياهو قد تحدّث الثلاثاء علنا عن وجود "اختلافات" في الرؤية الطويلة الأمد مع الرئيس الأمريكي لمرحلة ما بعد النزاع في قطاع غزة.

وقال بايدن خلال حملة انتخابية "هذه أكثر حكومة محافظة في تاريخ إسرائيل".

وهذه هي المرة الأولى منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر التي يتحدّث فيها الرئيس الديموقراطي البالغ 81 عاما علنا عن وجود تباينات بينه وبين الحكومة الإسرائيلية.

وفي كلمة ألقاها خلال لقاء مع مانحين للحزب الديموقراطي، دعا بايدن نتانياهو إلى "تغيير" حكومته بغية إيجاد حل على المدى الطويل للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.

واعتبر بايدن أن إسرائيل التي تقصف بعنف قطاع غزة، بدأت تفقد تأييد الرأي العام العالمي.

مساء الإثنين، خلال حفل في البيت الأبيض بمناسبة "عيد الأنوار" اليهودي، شدّد بايدن على وجوب أن يتوخى الإسرائيليون "الحذر" لأن "الرأي العام العالمي يمكن أن يتغيّر في أي وقت".

وتطرّق إلى العلاقات التي يسودها غالبا التوتر بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ومساء الإثنين قال الرئيس الأمريكي إن نتانياهو يضع على مكتبه صورة لهما معا عندما كان سناتورا شابا.

وقال بايدن إنه كتب على الصورة العبارة التالية "بيبي (لقب رئيس الوزراء الإسرائيلي)، انا أحبك كثيرا لكني لا أوافق على شيء مما تقوله".

وأضاف أمام ممثلين عن المجتمع اليهودي تمت دعوتهم إلى البيت الأبيض "هذا الأمر لا يزال صحيحا في يومنا هذا".

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