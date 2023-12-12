عانى من الكحة وضيق التنفس.. ماذا وجد الأطباء في مريء الرجل ؟

تمكن الأطباء في مدينة فيدنويي الروسية، من إجراء عملية ناجحة لسحب شبك معدني من مريء رجل كان قد جاء إلى المستشفى يعاني من أعراض السعال وضيق التنفس.

ووفقاً لقناة 360 tv الروسية تم إدخال رجل يبلغ من العمر 37 عاما إلى المستشفى في مدينة فيدنويي بسبب شكوى من السعال وصعوبة التنفس والإحساس بوجود جسم غريب في الحلق، ليكتشف الأطباء في أثناء الفحص وجود شبك معدني في المريء لديه، وأجروا له عملية وأزالوا الشبك من جسمه.

وأشار الأطباء إلى أن الرجل لم يستطع أن يشرح كيف وصل الشبك إلى جوفه، وكان قطر الشبك نحو سنتيمترين، وفي أثناء إزالة هذا الجسم كانت هناك خطورة من إلحاق أضرار بجدار المريء لديه.

ومن جهتها قالت تاتيانا شاشكوفا رئيسة قسم التشخيص السريري في المشفى التي أجريت فيها عملية إنقاذ الرجل:"قررنا إزالة الجسم الغريب من مريء الرجل باستخدام ملقط يستعمل لجمع الخزعات البيولوجية، العملية أجريت تحت التخدير الموضعي واستغرقت نصف ساعة".









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