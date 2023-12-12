رئاسة COP28 تعلن استمرار مفاوضات مؤتمر الأطراف حتى صباح الغد

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 أن رئيس المؤتمر وفريقه منخرطون في مشاورات مكثفة مع تمثيل واسع من مجموعات التفاوض والأطراف.
وأضافت رئاسة COP28 في بيان صدر منذ قليل أن هذا لضمان سماع الجميع، وأخذ جميع وجهات النظر بعين الاعتبار.
وأوضح البيان تصميم رئاسة مؤتمر الأطراف على تقديم نسخة من النص تحظى بتأييد جميع الأطراف. وستستمر المشاورات حتى الساعة 03:00 صباحًا بتوقيت الخليج.
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