رئاسة COP28 تعلن استمرار مفاوضات مؤتمر الأطراف حتى صباح الغد



أعلنت رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 أن رئيس المؤتمر وفريقه منخرطون في مشاورات مكثفة مع تمثيل واسع من مجموعات التفاوض والأطراف.

وأضافت رئاسة COP28 في بيان صدر منذ قليل أن هذا لضمان سماع الجميع، وأخذ جميع وجهات النظر بعين الاعتبار.

وأوضح البيان تصميم رئاسة مؤتمر الأطراف على تقديم نسخة من النص تحظى بتأييد جميع الأطراف. وستستمر المشاورات حتى الساعة 03:00 صباحًا بتوقيت الخليج.