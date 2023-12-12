«هايبرفورس» يدعم التحول الرقمي في الإمارات بالذكاء الاصطناعي

أعلنت سيلزفورس، الشركة الأولى والمتخصصة في مجال تطوير حلول إدارة علاقات العملاء (CRM)، عن تعزيز التزامها بالتحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط من خلال إطلاق حل «هايبرفورس» (Hyperforce) الذي يرتكز على منصة سيلزفورس الموثوقة.

ويوظف حل «هايبرفورس» نطاق السحابة العامة ومرونتها من أجل تسهيل نشر حلول سيلزفورس وتزويد عملائها العالميين بمرونة أفضل تتيح لهم النمو على الصعيد العالمي، وفي الوقت ذاته خدمة العملاء على الصعيد المحلي. ويتم تقديم «هايبرفورس» من خلال الشراكة الاستراتيجية مع أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، ويعد تطوراً لافتاً في منصة سيلزفورس، ويوفر خيارات جديدة لتأمين وتخزين البيانات داخل الدول، الأمر الذي يتسم بأهمية كبيرة بالنسبة للمؤسسات الإقليمية والعالمية في القطاعات الخاضعة للقوانين المطبقة مثل الحكومات والخدمات المالية والاتصالات، حيث يتيح لهذه القطاعات مواكبة التشريعات دائمة التطور المتعلقة بالخصوصية، والتركيز أكثر على أمن البيانات وتوطينها محلياً.

وأصبح بمقدور العملاء بفضل «هايبرفورس» تعزيز مستويات الثقة والأمن والقدرة على الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي، إذ يوظف «هايبرفورس» حل «آينشتاين ترست ليير» (Einstein Trust Layer) وكامل أجزاء منصة «آينشتاين 1»، ما يتيح لشركة سيلزفورس توفير الأسس الآمنة والقابلة للتطوير والموثوقة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ويتزامن إطلاق «هايبرفورس» مع مرحلة حساسة تسعى خلالها الشركات في منطقة الشرق الأوسط إلى إنجاز التحول الرقمي بهدف الاستفادة من الفرص الجديدة المتاحة وتلبية التوقعات المتنامية للعملاء في هذه المنطقة ذات مستويات النمو المتسارعة. وتشير التوقعات الصادرة عن شركة «آي دي سي» للأبحاث إلى ارتفاع الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات وخدمات الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليصل إلى 30.3 مليار دولار أمريكي في عام 2023، أي بزيادة بنسبة 5% عن عام 2022.

وتعمل مؤسسات رائدة مثل بريد الإمارات، وشركة «تيكوم» المتخصصة في العقارات التجارية، وشركة «إعمار مصر» ذراع شركة «إعمار العقارية» الإماراتية في مصر، مع سيلزفورس بهدف إنجاز رحلة التحول الرقمي الخاصة بها. وحققت هذه المؤسسات بفضل هذا التعاون نتائج تجارية ملموسة تجسدت في تحسين الإنتاجية، وتقليل الوقت اللازم لتقديم الخدمة، وزيادة رضا العملاء. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن قائمة شركاء سيلزفورس في الشرق الأوسط تشمل كذلك كلاً من «أكسنتشر»، و«كاب جيميني»، و«كلاودز لاب»، و«كوبيرج»، و«ديلويت»، و«إي آي - تيك»، و«إي بي إيه إم»، و«إنسبارك»، و«أو إم جي»، و«بي دبليو سي»، و«ببلسيز سابينت»، و«سمارت» وغيرها.

وقال عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات: «يسعدنا دمج منصة سيلزفورس لإدارة علاقات العملاء في الأنظمة التشغيلية الخاصة بأعمال البريد العادي والبريد السريع لدى بريد الإمارات، مما يمثل خطوة كبيرة نحو التميز التشغيلي. وستعمل الشراكة مع سيلزفورس والحلول التي تقدمها على تبسيط العمليات وإنشاء منهجية عمل موحدة متمحورة حول العملاء، مما يمكن الشركة من تلبية متطلبات العملاء وتوقعاتهم بدقة وعبر توفير خدمات مخصصة. يعد إطلاق منصة «هايبرفورس» في دولة الإمارات العربية المتحدة بمثابة تطور واعد، حيث يوفر فرصاً مبتكرة لنمو الأعمال. وهو يتماشى مع جهودنا المشتركة الرامية إلى دعم توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح مركزاً للتكنولوجيا والابتكار في المنطقة».

وقال تيري نيكول، نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لشركة سيلزفورس في الشرق الأوسط: «يعد «هايبرفورس» أداة لتغير جذري سيمكن المؤسسات من تطوير وتحسين قدرتها على الالتزام بمعايير الامتثال المحلية وتعزيز خدمة العملاء. وستكون سيلزفورس بفضل حل «هايبرفورس» قادرة على تمكين المؤسسات العاملة في جميع القطاعات من تبني أحدث الابتكارات في مجال حلول إدارة علاقات العملاء، والاستفادة من القدرات المشتركة للسحابة والذكاء الاصطناعي بما يساعدها على الارتقاء بتجربة العملاء إلى مستويات جديدة واغتنام فرص النمو الهائلة المتاحة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط».

وقال ياسر حسن مدير عام القطاع التجاري لدى شركة أمازون ويب سيرفيسز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: «يسرنا تهنئة سيلزفورس على إطلاق «هايبرفورس» في منطقة الشرق الأوسط في هذا الإنجاز التحولي الذي يجسد التزام الشركة بالتحول الرقمي الإقليمي. ونظراً لكوننا شركاء فخورين بهذه المبادرة، فإننا مسرورون لتصميم هذا الحل بناءً على منصة «أمازون ويب سيرفيسز» وتوفيره لعملائنا في منطقة الشرق الأوسط خلال شهر ديسمبر الجاري. يسلط هذا التعاون الضوء على التزامنا بضمان قابلية التطوير والمصداقية والأمن للشركات التي تتبنى التقنيات المتطورة، ويسهم حل «هايبرفورس» المدعوم بمنصة «أمازون ويب سيرفيسز» في تبسيط نشر حلول سيلزفورس وتعزيز أمن البيانات والتخزين وتوطين البيانات محلياً. ونحن واثقون من أننا سنتمكن عبر هذا التعاون من اغتنام فرص جديدة ودعم الإبداع والابتكار في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع».