بايدن: إسرائيل بدأت تفقد الدعم بسبب القصف العشوائي لغزة

بايدن: إسرائيل بدأت تفقد الدعم بسبب القصف العشوائي لغزة
التاريخ
12/12/2023 3:00:15 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم "الثلاثاء" إن إسرائيل بدأت تفقد دعم المجتمع الدولي بقصفها العشوائي لغزة الذي أودى بحياة آلاف المدنيين الفلسطينيين.
وأضاف في فعالية لجمع التمويل لحملته الانتخابية في واشنطن "بدأوا يفقدون الدعم".
وطالب بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتغيير حكومته المتشددة.
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