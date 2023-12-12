370 الف مستوطن غادوا إسرائيل منذ طوفان الأقصى

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
أظهرت معطيات سلطة الهجرة والسكان التابعة لوزارة الداخلية في كيان الاحتلال أن نحو 370 ألف مستوطن غادروا الأراضي المحتلة منذ بدء معركة طوفان الأقصى حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وبينت التقارير الرسمية ، هاجر نحو 230 ألفا و309 إسرائيليين حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين غادر نحو 139 ألفا و839 خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
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