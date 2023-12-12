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370 الف مستوطن غادوا إسرائيل منذ طوفان الأقصى

12/12/2023 3:00:11 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
أظهرت معطيات سلطة الهجرة والسكان التابعة لوزارة الداخلية في كيان الاحتلال أن نحو 370 ألف مستوطن غادروا الأراضي المحتلة منذ بدء معركة طوفان الأقصى حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وبينت التقارير الرسمية ، هاجر نحو 230 ألفا و309 إسرائيليين حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين غادر نحو 139 ألفا و839 خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

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