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الهيئة الوطنية للانتخابات: غلق بعض اللجان وبدء فرز الأصوات بها

12/12/2023 2:51:22 PM
(MENAFN- Youm7) قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين بالداخل، إن بعض اللجان الانتخابية، تم انتهاء التصويت بها، والغلق وبدأ فرز الأصوات الانتخابية.



وعقدت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بندارى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من رؤساء اللجان العامة الذين يمثلون رؤساء المحاكم الابتدائية والمشرفين على اللجان الفرعية، وذلك فى إطار متابعة اليوم الثالث من أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.












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