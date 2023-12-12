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محافظ شمال سيناء يقرر تعليق الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

12/12/2023 2:51:20 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت محافظة شمال سيناء ، فى بيان لها، أنه نظراً لسوء الأحوال الجوية، وبناء على تعليمات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تقرر تعطيل الدراسة غدا الأربعاء الموافق 2023/12/13، بمدارس محافظة شمال سيناء للتعليم قبل الجامعي، و يشمل القرار مدارس ابتدائي وإعدادي وثانوي والأزهري.
كما تقرر تقييد التحركات على الطرق إلا للضرورة القصوى، وتوجيه مجالس المدن بالاستعداد بمعدات الأزمة وفتح غرف العمليات من باكر.


البيان








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