محافظ شمال سيناء يقرر تعليق الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

محافظ شمال سيناء يقرر تعليق الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية
التاريخ
12/12/2023 2:51:20 PM
(MENAFN
- Youm7) أعلنت محافظة شمال سيناء ، فى بيان لها، أنه نظراً لسوء الأحوال الجوية، وبناء على تعليمات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تقرر تعطيل الدراسة غدا الأربعاء الموافق 2023/12/13، بمدارس محافظة شمال سيناء للتعليم قبل الجامعي، و يشمل القرار مدارس ابتدائي وإعدادي وثانوي والأزهري. كما تقرر تقييد التحركات على الطرق إلا للضرورة القصوى، وتوجيه مجالس المدن بالاستعداد بمعدات الأزمة وفتح غرف العمليات من باكر.
البيان
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