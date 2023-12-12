وزير الخارجية التونسي: نرفض كافة أشكال التهجير القسري للفلسطينيين

MENAFN - Youm7) أكد وزير الخارجية التونسي نبيل عمار أن تونس ترفض رفضا قاطعا لكافة أشكال ومحاولات الإخلاء والتهجير القسري للفلسطينيين.



ودعا عمار في - كلمته في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى حول حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، المنعقد حاليا بجنيف - المجتمع الدولي إلى استخلاص الدروس الصحيحة من التاريخ البعيد والقريب ومن مآسي الماضي والحاضر، لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من كافة حقوقه المشروعة والمعترف بها دوليا.



وأشار إلى موقف تونس دائما مع السلام المبني على العدالة، وستظل داعمة تماما للقضايا العادلة ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والحرية والاستقلال، خاصة بعد 17 عاما من الحصار، وفي ظل التجاوزات التي ترتكب ضد المدنيين الفلسطينيين العزل.



وأوضح أنه لأول مرة في التاريخ الحديث، نشهدُ هذا المستوى من الجرائم من قبل تحالف يستخدم أحدث الوسائل العسكرية في العالم، ضد المدنيين العزل والأبرياء والأطفال والنساء وموظفي الأمم المتحدة وحتى المرضى داخل غرف العمليات في المستشفيات.



وأضاف أن كل هذا يضاف إلى العنف الشديد الممارس ضد الفلسطينيين جراء حرمانهم من كافة حقوقهم طيلة أكثر من 75 عاماً، وسط تخلي المجتمع الدولي عن تحمّل مسؤولياته لمنع هذا العدوان الهمجي وإيقافه فورا ومحاسبة كيان الاحتلال على هذه الإبادة الجماعية.



ودعا وزير الخارجية التونسي، أولئك الذين يواصلون تبني موقف غير مسؤول إلى استعادة مصداقيتهم والتصرف وفقا لالتزاماتهم الدولية ووسائل الإعلام والصحفيين إلى القيام بواجباتهم بكل حيادية ومهنية، والحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه مما يسمى بـ"حرية التعبير".



وقال إنه من الواضح أن سياسة الغطرسة والإرهاب المتبعة منذ عقود قد فشلت في تقويض إصرار الشعب الفلسطيني على المطالبة بأرضه وحقوقه.



ولم يعد بإمكان العالم أن يغض الطّرف عن الجوهر الحقيقي للصراع، الذي يظل مسألة احتلال ومصادرة أراضي غير قانوني وانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان وإبادة جماعية لشعب منذ عام 1948.