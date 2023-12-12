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الصحة الفلسطينية: 7 شهداء اليوم فى جنين إثر العدوان الإسرائيلى

12/12/2023 2:51:18 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، عن وقوع 7 شهداء اليوم في جنين إثر العدوان الإسرائيلي، مضيفة أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل مدير مستشفى كمال عدوان، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال أخلى سبيل 5 أطباء بمستشفى كمال عدوان.







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