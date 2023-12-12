الصحة الفلسطينية: 7 شهداء اليوم فى جنين إثر العدوان الإسرائيلى

الصحة الفلسطينية: 7 شهداء اليوم فى جنين إثر العدوان الإسرائيلى
التاريخ
12/12/2023 2:51:18 PM
(MENAFN
- Youm7) كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، عن وقوع 7 شهداء اليوم في جنين إثر العدوان الإسرائيلي، مضيفة أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل مدير مستشفى كمال عدوان، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال أخلى سبيل 5 أطباء بمستشفى كمال عدوان.
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