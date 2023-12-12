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مجلس الشعب السوري يقر مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2024

12/12/2023 2:51:18 PM
(MENAFN- Youm7) أقر مجلس الشعب السوري، في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، حيث تحدد اعتمادات الموازنة بمبلغ 35500 مليار ليرة سورية موزعة على 26500 مليار ليرة للإنفاق الجاري و9000 مليار ليرة للإنفاق الاستثماري بينما بلغ إجمالي العجز 9404 مليارات ليرة.


وأعرب صباغ - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) - عن تمنياته بأن تحقق هذه الموازنة النتائج المرجوة منها في ظل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يخدم مصالح الشعب السوري.


بدوره، أشار وزير المالية السوري الدكتور كنان ياغي إلى عمق النقاشات التي جرت في المجلس ولجنة الموازنة والحسابات مع ممثلي الجهات العامة ومندوبي وزارة المالية والتي شملت مختلف جوانب مشروع الموازنة وما تضمنه من أرقام وآلية توزيعها.







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