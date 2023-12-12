أمر ملكى بتعيين يوسف بن صياح نائبا لرئيس الاستخبارات العامة السعودية

MENAFN - Youm7) أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز ، خادم الحرمين الشريفين، أوامر ملكية، بموجبها يتم تُعيين الدكتور يوسف بن صياح بن نزال البيالي نائباً لرئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات بالمرتبة الممتازة.

وتقرر تعيين الدكتور عبدالله بن أحمد بن عبدالله المغلوث مساعداً لوزير الإعلام بالمرتبة الممتازة.

وبموجب الأوامر، يُعين خالد بن فريد بن عبدالرحمن حضراوي مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، و المهندس خليل ابن إبراهيم ابن عبدالله بن سلمه نائباً لوزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة بالمرتبة الممتازة.

وقرر الملك سلمان تعيين مساعد بن عبدالعزيز بن عبدالله الداود أميناً للعاصمة المقدسة بالمرتبة الممتازة، والمهندس عبدالله بن مهدي بن علي جالي أميناً لمنطقة عسير بالمرتبة الممتازة.

ويُعيّن زهير بن محمد بن عبدالله الزومان مساعداً لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة.

وبناء على ما عرضه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تقرر بتعيين الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيساً لمجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، وأن يتم استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لتشكيل المجلس وفقاً لما قضى به تنظيم الدارة، وكذلك رئيساً لمجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية، وكذلك مستشارًا خاصًا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.