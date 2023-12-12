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مجلس الوزراء اليمني يعلن وفاة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات

12/12/2023 2:51:18 PM
(MENAFN- Youm7) نعى مجلس الوزراء اليمني ، اليوم الثلاثاء، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب منصور العوج، الذى انتقل إلى جوار ربه إثر وعكة صحية مفاجئة.

واعتبر بيان صادر عن المجلس، هذا الرحيل المفاجئ، خسارة فادحة لواحد من أبناء الوطن المخلصين، الذين عملوا بتفاني واجتهاد وقدم نموذج متفرد في الوطنية وخدمة المجتمع من خلال جميع المناصب التي تولاها، وكذا ما تميز به من خصال حميد' يشهد له بها كل من عاصروه.

وعبّر المجلس عن تقدير اليمن وشعبها للدور الوطني الكبير الذي ساهم به الدكتور نجيب العوج خلال سنوات عمله الحكومي الطويلة، والإسهامات الجليلة التي بذلها الراحل العظيم في سبيل وطنه، حيث كان نموذجاً في البذل والعطاء، ولم يتأخر يومأً عن نداء الوطن، ولم يبخل ساعة بعلمه أو جهده، وتفانى في تقديم خبراته الواسعة لاسيما في المجال الاقتصادي والخدمي، لمصلحة الوطن.







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