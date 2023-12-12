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نقيب الأطباء البيطريين: انتخابات الرئاسة ملحمة وطنية والمصريين محط أنظار العالم

12/12/2023 2:51:14 PM
(MENAFN- Youm7) قال الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، رئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب
إن الإقبال الكبير للمصريين على صناديق الانتخابات الرئاسية وانتهاء الانتخابات بهذه الصورة الهادئة والمشرفة يعكس وعى المصريين ومدى تحضر المواطن المصرى وأرسل رسالة للعالم بأننا بلد ديمقراطي متحضر يعرف كيف يختار رئيسه.



وأضاف سليم، أن العالم كله شهد الانتخابات الرئاسية فى مصر والمراقبين الدوليين فى لجان الانتخابات وكله خرج بصورة واحدة وهى نزاهة وشفافية الانتخابات ووعى المواطن المصرى، خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها العالم سواء على المستوى العالمي أو المستوى المحلى، وما يحيط بمصر من مخاطر.



وأكد سليم أن الانتخابات الرئاسية كانت ملحمة وطنية وهى ركيزة لبناء المستقبل الذى يتمناه الموطن لست سنوات قادمة، وخير شاهد على هذا نفاد بطاقات التصويت فى بعض اللجان فى اليوم الثانى للانتخابات، مما يعنى أن الأرقام سوف تتخطى الانتخابات السابقة، كما تؤكد هذه الأرقام نجاح الدولة المصرية فى إقامة انتخابات تعددية ديمقراطية على مستوى أوسع تعبر عن رأي المواطن فى كل مكان فى مصر من أقصاها إلى أدناها.












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