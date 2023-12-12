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نائب رئيس غرفة الحبوب: الشعب المصرى حريص على استقرار الوطن

12/12/2023 2:51:14 PM
(MENAFN- Youm7) وصف عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، مشاركة الحشود الكبيرة من المواطنين في الانتخابات الرئاسية 2024
بكافة الفئات المختلفة على مدار الثلاثة أيام، بأنها رسالة للعالم بأن الشعب المصرى على قلب رجل واحد .

وأشاد عبد الغفار السلامونى بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات من تيسير عملية التصويت للمواطنين وحرص كافة الفئات على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية موجها التحية للشباب لتصدر المشهد أمام اللجان أيضا حرص
كبار السن والسيدات والشخصيات العامة فى التوافد على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.

وأضاف عبد الغفار السلامونى، أن الشعب المصرى لديه الوعى بالمخاطر الخارجية، وأن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية تعكس مدى حرص المواطنين على أمن واستقرار الوطن واستكمال الانجازات التى تحققت على مدار السنوات الماضية من مشروعات قومية فى كافة المجالات.







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