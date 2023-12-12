وزير التعليم: المشاركة الكبيرة فى انتخابات الرئاسة تعكس الوعى الحقيقى للشعب

(MENAFN
- Youm7)
قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن المشاركة الكبيرة والكثيفة بانتخابات الرئاسة 2024، تعبر عن وعي حقيقي للشعب المصري تجاه بلاده والعملية الانتخابية لاختيار رئيس للجمهورية الجديدة، كما أثبت الإقبال الكبير أن الشعب المصري أنه عندما يقرر فإنه يقدر.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، انتهاء اليوم الثالث من أيام التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، فى تمام التاسعة مساء مع السماح لآخر ناخب بالتصويت حيث من المقرر غلق اللجان الفرعية وبدء الفرز.
وقال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين بالداخل، إن الإقبال على اللجان الانتخابية كبير وتاريخي.
وبدأت إجراءات فتح اللجان الانتخابية فى انتخابات الرئاسة 2024، بحضور القضاة المشرفين عليها والبالغ عددها نحو 11 ألف و631 لجنة، مبكرا قبل الثامنة والنصف صباحا، حيث تأكد كل قاضى من رقم اللجنة التى يشرف عليها ملصق على الباب ثم معاينة سلامة أبواب اللجنة ونوافذها والإضاءة فيها ومحتوياتها من الداخل من صناديق وكبائن الاقتراع، والأدوات المكتبية من أقلام وأظرف.
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