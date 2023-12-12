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وزير التعليم: المشاركة الكبيرة فى انتخابات الرئاسة تعكس الوعى الحقيقى للشعب

12/12/2023 2:51:14 PM
(MENAFN- Youm7)

قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن المشاركة الكبيرة والكثيفة بانتخابات الرئاسة 2024، تعبر عن وعي حقيقي للشعب المصري تجاه بلاده والعملية الانتخابية لاختيار رئيس للجمهورية الجديدة، كما أثبت الإقبال الكبير أن الشعب المصري أنه عندما يقرر فإنه يقدر.



وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، انتهاء اليوم الثالث من أيام التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، فى تمام التاسعة مساء مع السماح لآخر ناخب بالتصويت حيث من المقرر غلق اللجان الفرعية وبدء الفرز.






وقال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين بالداخل، إن الإقبال على اللجان الانتخابية كبير وتاريخي.



وبدأت إجراءات فتح اللجان الانتخابية فى انتخابات الرئاسة 2024، بحضور القضاة المشرفين عليها والبالغ عددها نحو 11 ألف و631 لجنة، مبكرا قبل الثامنة والنصف صباحا، حيث تأكد كل قاضى من رقم اللجنة التى يشرف عليها ملصق على الباب ثم معاينة سلامة أبواب اللجنة ونوافذها والإضاءة فيها ومحتوياتها من الداخل من صناديق وكبائن الاقتراع، والأدوات المكتبية من أقلام وأظرف.














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