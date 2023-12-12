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المستشار أحمد العمرى: الانتخابات الرئاسية 2024 شهدت إقبالا غير مسبوق

12/12/2023 2:51:14 PM
(MENAFN- Youm7) أكد المستشار أحمد العمرى، رئيس لجنة بالمنيل، أن الانتخابات الرئاسية 2024، شهدت إقبالًا ملحوظًا وغير مسبوق.



وقال العمرى لـ"اليوم السابع" إن اللجان الانتخابية شهدت طوابير من مختلف الأطياف والأعمار والفئات منذ بدء الانتخابات وحتى آخر ساعة من اليوم الثالث.



وأوضح
المستشار أحمد العمرى أن الانتخابات الرئاسية أثبتت وعي المواطن المصرى في الحفاظ على وطنه
وحرصهم على مستقبل بلدهم بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.



وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أول أمس الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدءها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.



وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.



وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم
والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.



ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.



تشكل الهيئة، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة فى انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.



ويحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة، وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات



ويخوض كل من المرشح عبد الفتاح السيسي رئيس لمصر
منذ عام 2014 وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي يمثل تيار يسار الوسط وعبد السند اليمامة رئيس حزب الوفد الليبرالي وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، السباق الرئاسي.






















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