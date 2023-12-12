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الخارجية الروسية: الفيتو الأمريكى بشأن غزة ضربة لآلية عمل الأمم المتحدة

12/12/2023 2:51:10 PM
(MENAFN- Youm7) وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، استخدام الفيتو الأمريكى مؤخرا بشأن غزة بأنه ضربة لآلية عمل الأمم المتحدة.


وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء: "الفيتو الأمريكي ليس مجرد سجال بين الولايات المتحدة ودول أخرى لا تتفق مع نهجها وليس مجرد تجاهل لرأي الزملاء في قاعة مجلس الأمن الدولي، بل هو هجوم أميركي على الآلية المنصوص عليها في الأمم المتحدة".


وكانت الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت مؤخرا حق النقض (الفيتو) ضد قرار إماراتي بشأن وقف إطلاق النار في غزة بسبب عدم تضمنه إدانة لحركة حماس وعدم دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.


وصوت 13 عضوا بمجلس الأمن الدولي لصالح تبني القرار، بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت.







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