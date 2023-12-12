بايدن: انخرطنا فى محادثات طويلة مع مصر وقطر للتوصل لاتفاق الهدنة فى قطاع غزة
التاريخ
12/12/2023 2:51:10 PM
(MENAFN
- Youm7) قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: "انخرطنا في محادثات طويلة مع مصر وقطر للتوصل إلى اتفاق الهدنة في قطاع غزة"، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.
وكان بايدن قال إنه على نتنياهو تغيير حكومته، وتابع بايدن: "الحكومة الإسرائيلية بدأت تفقد الدعم بسبب القصف العشوائي".
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