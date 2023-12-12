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بايدن: انخرطنا فى محادثات طويلة مع مصر وقطر للتوصل لاتفاق الهدنة فى قطاع غزة

12/12/2023 2:51:10 PM
(MENAFN- Youm7) قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: "انخرطنا في محادثات طويلة مع مصر وقطر للتوصل إلى اتفاق الهدنة في قطاع غزة"، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وكان بايدن قال إنه على نتنياهو تغيير حكومته، وتابع بايدن: "الحكومة الإسرائيلية بدأت تفقد الدعم بسبب القصف العشوائي".







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