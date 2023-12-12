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فنلندا تعتزم إعادة فتح معبرين حدودين مع روسيا اعتبارًا من الخميس

12/12/2023 2:51:10 PM
(MENAFN- Youm7) تعتزم الحكومة الفنلندية إعادة فتح معبرين من أصل 8 معابر حدودية مع روسيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع.


وأعلن رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو ووزيرة الداخلية ماري رانتانن - خلال مؤتمر صحفي مشترك - إعادة فتح المعبرين الواقعين على الحدود الجنوبية الشرقية وهما إيماترا ونيرالا من الخميس وحتى الـ14 من يناير المقبل على الأقل.


وقال أوربو - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الثلاثاء إن قرار الحكومة بالإبقاء على باقي المعابر الستة مغلقة في الوقت الحالي، مضيفًا أن إغلاق المعابر لمدة أسبوعين كاملين نجح في وقف تدفق المهاجرين.


كانت الحكومة الفنلندية قد أغلقت بشكل مؤقت جميع المعابر على الحدود التي تمتد بينها وبين روسيا لمسافة 1340 كيلومترًا منذ أسبوعين في أعقاب تدفق مفاجئ للمهاجرين في شهر نوفمبر الماضي.


وتقول السلطات الفنلندية إن حوالي ألف مهاجر من دون تأشيرة أو وثائق صالحة وصلوا الحدود منذ شهر أغسطس وحتى نهاية شهر نوفمبر، حيث وصل أكثر من 900 مهاجر منهم خلال شهر نوفمبر وحده.







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