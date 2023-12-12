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الصحة الفلبينية: 36% زيادة في إصابات كورونا خلال أسبوع

12/12/2023 2:51:10 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الصحة الفلبينية أنه تم تسجيل زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 36 في المائة خلال الفترة من 5 إلى 11 ديسمبر الجاري، وذلك مقارنة بالأسبوع السابق عليه.


وأوضحت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية، اليوم الثلاثاء أنه خلال هذه الفترة تم تسجيل 1821 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مضيفة أن متوسط ​​الإصابات اليومية هذا الأسبوع بلغ 260 حالة، كما تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس.


يذكر أنه بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على بداية الوباء، سجلت الفلبين أكثر من 4 ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما تم تطعيم 78 مليون شخص على الأقل.







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