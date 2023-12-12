طلعت محرم يطمئن على المصابين في المقاولون.. والفريق يواصل استعداده للطلائع

(MENAFN
- Youm7) عقد
طلعت محرم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب جلسة مع الدكتور أيمن زين طبيب الفريق للاطمئنان على حالة المصابين .
وحصل محرم على تقرير شامل من طبيب الفريق بشأن المصابين والبرامج العلاجية التي يخضع لها اللاعبين.
ويستعد المقاولون العرب لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الجمعة المقبل في الدوري ويغيب عن الفريق أكثر من لاعب بسبب الإصابة.
ويواصل الفريق تدريباته تحت قيادة طلعت محرم حيث يكثف المدير الفني وجهازه المعاون من الجلسات الجماعية والفردية مع اللاعبين على هامش التدريبات.
ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 17 في جدول مسابقة الدوري بالموسم الجاري، برصيد 4 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات، تعادل في أربعة وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 9 أهداف واستقبلت شباكهم 14 هدفاً آخر.
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