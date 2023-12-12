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طلعت محرم يطمئن على المصابين في المقاولون.. والفريق يواصل استعداده للطلائع

12/12/2023 2:51:07 PM
(MENAFN- Youm7) عقد
طلعت محرم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب جلسة مع الدكتور أيمن زين طبيب الفريق للاطمئنان على حالة المصابين .



وحصل محرم على تقرير شامل من طبيب الفريق بشأن المصابين والبرامج العلاجية التي يخضع لها اللاعبين.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الجمعة المقبل في الدوري ويغيب عن الفريق أكثر من لاعب بسبب الإصابة.



ويواصل الفريق تدريباته تحت قيادة طلعت محرم حيث يكثف المدير الفني وجهازه المعاون من الجلسات الجماعية والفردية مع اللاعبين على هامش التدريبات.



ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 17 في جدول مسابقة الدوري بالموسم الجاري، برصيد 4 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات، تعادل في أربعة وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 9 أهداف واستقبلت شباكهم 14 هدفاً آخر.












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