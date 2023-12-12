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موعد وحكام مباراة العودة بين بيراميدز وصن داونز فى القاهرة

12/12/2023 2:51:07 PM
(MENAFN- Youm7) تلقى نادي بيراميدز إخطارا من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وحكام مباراة الفريق أمام صن داونز، في إطار لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



وتقرر إقامة مباراة بيراميدز و صن داونز في السادسة من مساء الثلاثاء 19 ديسمبر الجاري، على استاد الدفاع الجوي، في إطار رابع جولات دور المجموعات.



ويدير اللقاء طاقم حكام من دولة تشاد بقيادة الحكم محمد علاو، ويعاونه عيسى بوجولا المساعد الأول،
وموسى حفيظ المساعد الثاني، وألفريد أرمي الحكم المساعد الرابع.



ويراقب المباراة محمد أحمد سليمان من السودان، ويراقب أداء الحكام جون كلود برميتشاو من بوروندي، والمنسق العام أليكساندر أسانتي من غانا.












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