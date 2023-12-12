موعد وحكام مباراة العودة بين بيراميدز وصن داونز فى القاهرة

(MENAFN
- Youm7) تلقى نادي بيراميدز إخطارا من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وحكام مباراة الفريق أمام صن داونز، في إطار لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وتقرر إقامة مباراة بيراميدز و صن داونز في السادسة من مساء الثلاثاء 19 ديسمبر الجاري، على استاد الدفاع الجوي، في إطار رابع جولات دور المجموعات.
ويدير اللقاء طاقم حكام من دولة تشاد بقيادة الحكم محمد علاو، ويعاونه عيسى بوجولا المساعد الأول،
وموسى حفيظ المساعد الثاني، وألفريد أرمي الحكم المساعد الرابع.
ويراقب المباراة محمد أحمد سليمان من السودان، ويراقب أداء الحكام جون كلود برميتشاو من بوروندي، والمنسق العام أليكساندر أسانتي من غانا.
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