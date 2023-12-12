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تدريبات شاقة لحراس مرمى الأهلى فى المران الأول بالسعودية.. صور

12/12/2023 2:51:07 PM
(MENAFN- Youm7) خاض حراس مرمى النادي الأهلي تدريبات شاقة في المران الأول للمارد الأحمر بالسعودية استعدادا للمشاركة في مونديال الأندية.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة حول العالم متابعة منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، التى تستضيفها السعودية لأول مرة خلال شهر ديسمبر الجارى ويشارك فيها 7 أندية فى حضور الأهلى بطل مصر وأفريقيا.

يبدأ
الأهلى
مشواره فى البطولة يوم الجمعة 15 ديسمبر فى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بمواجهة المتأهل من مواجهة
اتحاد جدة السعودي
وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

ويخوض
الأهلى
كأس العالم للأندية للمرة التاسعة فى تاريخه والرابعة على التوالي، ويستهدف إنجازا أفضل من إنجازه الذى حققه باحتلال المركز الثالث، إذ يرغب بطل أفريقيا فى تحقيق مفاجأة بالتأهل إلى النهائى وحصد اللقب فى نسخته المقبلة.

بينما يشارك اتحاد جدة فى كأس العالم للأندية للمرة الثانية فى تاريخه، بينما يخوض مانشستر سيتى لأول مرة.

مباراة الافتتاح ستجمع
اتحاد جدة
مع أوكلاند سيتي، على أن يلتقى الفائز منها مع الأهلى بطل أفريقيا، كما ستقام مباراة أخرى فى الدور الثانى بين الفائز بدورى أبطال آسيا "أوراوا ريدز"، وبطل الكونكاكاف "ليون"، يوم 15 ديسمبر وينتظر
الأهلي
مواجهة بطل البرازيل حال الفوز فى مباراة يوم 15 ديسمبر

كانت قرعة كأس العالم للأندية 2023 ،أوقعت الأهلى فى طريق فلومينينسى بطل أمريكا الجنوبية، وذلك حال تخطي المارد الأحمر، للفائز من اتحاد جدة وأوكلاند فى الدور الثاني، ليتجنب الأهلى مواجهة مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضى.
كما ينتظر السيتى الفائز من أورأوا ريد دياموندز وليون المكسيكى فى الدور نصف النهائى من بطولة كأس العالم للأندية 2023.
تدريب حراس الأهلي (1)

تدريب حراس الأهلي (2)

تدريب حراس الأهلي (3)

تدريب حراس الأهلي (4)

تدريب حراس الأهلي (5)








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