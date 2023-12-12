تدريبات شاقة لحراس مرمى الأهلى فى المران الأول بالسعودية.. صور

(MENAFN
- Youm7) خاض حراس مرمى النادي الأهلي تدريبات شاقة في المران الأول للمارد الأحمر بالسعودية استعدادا للمشاركة في مونديال الأندية.
ويترقب عشاق الساحرة المستديرة حول العالم متابعة منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، التى تستضيفها السعودية لأول مرة خلال شهر ديسمبر الجارى ويشارك فيها 7 أندية فى حضور الأهلى بطل مصر وأفريقيا.
يبدأ
الأهلى
مشواره فى البطولة يوم الجمعة 15 ديسمبر فى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بمواجهة المتأهل من مواجهة
اتحاد جدة السعودي
وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.
ويخوض
الأهلى
كأس العالم للأندية للمرة التاسعة فى تاريخه والرابعة على التوالي، ويستهدف إنجازا أفضل من إنجازه الذى حققه باحتلال المركز الثالث، إذ يرغب بطل أفريقيا فى تحقيق مفاجأة بالتأهل إلى النهائى وحصد اللقب فى نسخته المقبلة.
بينما يشارك اتحاد جدة فى كأس العالم للأندية للمرة الثانية فى تاريخه، بينما يخوض مانشستر سيتى لأول مرة.
مباراة الافتتاح ستجمع
اتحاد جدة
مع أوكلاند سيتي، على أن يلتقى الفائز منها مع الأهلى بطل أفريقيا، كما ستقام مباراة أخرى فى الدور الثانى بين الفائز بدورى أبطال آسيا "أوراوا ريدز"، وبطل الكونكاكاف "ليون"، يوم 15 ديسمبر وينتظر
الأهلي
مواجهة بطل البرازيل حال الفوز فى مباراة يوم 15 ديسمبر
كانت قرعة كأس العالم للأندية 2023 ،أوقعت الأهلى فى طريق فلومينينسى بطل أمريكا الجنوبية، وذلك حال تخطي المارد الأحمر، للفائز من اتحاد جدة وأوكلاند فى الدور الثاني، ليتجنب الأهلى مواجهة مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضى.
كما ينتظر السيتى الفائز من أورأوا ريد دياموندز وليون المكسيكى فى الدور نصف النهائى من بطولة كأس العالم للأندية 2023.
تدريب حراس الأهلي (1)
تدريب حراس الأهلي (2)
تدريب حراس الأهلي (3)
تدريب حراس الأهلي (4)
تدريب حراس الأهلي (5)
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