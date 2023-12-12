حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 12 / 12 / 2023

MENAFN - Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 12 / 12 / 2023 العديد من الاحداث الهامة في مقدمتها خوض الأهلي مرانه الأول في السعودية استعدادا لمباراته الاولي في كأس العالم للاندية والتي يلاقي فيها الفائز من اتحاد جدة واوكلاند سيتي.

الأهلى يسمح للإعلام بحضور 15دقيقة من أول مران استعدادا لمونديال الأندية

شهد مران الأهلي الذي بدأ في السادسة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت القاهرة، وجود وسائل الإعلام المختلفة لمدة 15 دقيقة من فعاليات المران، وفقًا للقواعد المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الفريق الفائز من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي مساء الجمعة المقبل.

بيراميدز يكرم فيستون ماييلي بعد اختياره ضمن أفضل 3 لاعبين فى قارة أفريقيا

كرم نادي بيراميدز، النجم الدولي الكونغولي فيستون كالالا ماييلي، مهاجم الفريق بمناسبة اختياره ضمن أفضل 3 لاعبين في قارة أفريقيا لعام 2023 .

ويقدم ماييلي مستويات رائعة مع بيراميدز منذ انضمامه لصفوف الفريق بداية الموسم الجاري في جميع البطولات، حيث تم اختياره ضمن القائمة النهائية التي ضمت 3 لاعبين للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا لعام 2023 ، في الحفل الذي أقيم بالأمس في مراكش بالمغرب، بعدما كان الدولي الكونغولي هدافا للنسخة الماضية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الأهلى يحتفل بتاو قبل المران الأول فى السعودية

حرص الجنوب أفريقي بيرسي تاو على الاستعراض بالكرة بدون قميص في مرانه الأول مع الأهلي بالسعودية، استعدادا لضربة البداية في مونديال الأندية.

كما حرص لاعبو الاهلي على الإحتفال بتاو وتهنئته قبل إنطلاق المران بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب أفريقي محلي.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة حول العالم متابعة منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، التى تستضيفها السعودية لأول مرة خلال شهر ديسمبر الجارى ويشارك فيها 7 أندية فى حضور الأهلى بطل مصر وأفريقيا.





بدء انضمام المحترفين لفراعنة اليد 17 ديسمبر استعدادا لبطولة أمم أفريقيا

كشف عمرو صلاح أمين صندوق إتحاد كرة اليد على بدء انضمام بعض المحترفين لمعسكر منتخب

اليد

الذى إنطلق اليوم بالمركز الأوليمبى 17 ديسمبر الجارى .

وقال صلاح فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن باقى المحترفين سينضمون يوم 27 من نفس الشهر قبل السفر للمعسكر الخارجى استعدادا لأمم أفريقيا بمصر .

وتستضيف مصر كأس الأمم الافريقية لكرة اليد للرجال خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير المقبل، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، ويتأهل الفائز باللقب إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

الشيبى يحصد جائزة لاعب الشهر فى بيراميدز.. صور

حصد المغربي محمد الشيبي الظهير الأيمن الدولي، جائزة لاعب شهر نوفمبر في نادي بيراميدز.

وقدم محمد الشيبي مستويات رائعة مع بيراميدز خلال الفترة الماضية، ونجح في المساهمة مع زملائه في اعتلاء الفريق لقمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بجانب مواصلة المسيرة بشكل قوي في بطولة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





محمد شوقى ينهى الإجراءات الطبية لبعثة الأهلى مع مسئولي «فيفا»

أنهى الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس إدارة الأهلى رئيس اللجنة الطبية، والمرافق لبعثة الفريق الأول بالسعودية، كافة الإجراءات الطبية التي طلبها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لبعثة الفريق، الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمملكة العربية السعودية، وذلك بالتنسيق مع الجهاز الطبي.





خالد مرتجى: الأهلى لن يخذل جماهيره فى كأس العالم للأندية

اشاد خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الاهلي

رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالمملكة العربية السعودية بحفاوة الاستقبال من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وحرصهم على تذليل كافة العقبات أمام الفريق منذ وصوله مساء أمس الإثنين، وهو ما يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

كما تحدث أمين صندوق النادي عن الدور الكبير الذي تقوم به القنصلية المصرية مع بعثة الأهلي، وهو أمر ليس بجديد عليهم، حيث حرص المستشار محمد رمضان نائب القنصل العام، وسعد جلال، والمستشار مصطفى حافظ، والمستشار ياسر علواني مساعدو القنصل المصري، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مطار الملك عبد العزيز الدولي.

التسديدات القريبة والعرضيات في تدريب حراس مرمي الزمالك استعدادا لمواجهة المصري

خاض محمد عواد وعبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين، ثلاثي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية خلال المران الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

منتخب الناشئين يهزم تونس في أولى مبارياته بطولة أفريقيا للطائرة بليبيا

حقق المنتخب الوطني للناشئين تحت 17 عامًا لكرة الطائرة الفوز على نظيره تونس بنتيجة 3/0 في أولى مبارياته ببطولة الأمم الإفريقية للكرة الطائرة التي تستضيفها مدينة مصراته الليبية خلال الفترة من 10 وحتى 20 ديسمبر الجاري.





تدريبات خاصة لـ فتوح وصبحى والزنارى على هامش مران الزمالك

أدى الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات خاصة على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض الثلاثي الحصة التأهيلية والبدنية مع اللاعبين في بداية المران، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات خاصة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، وفقاً للبرنامج الموضوع لهم من قبل الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.

الأهلى يتسلم زى كأس العالم للأندية .. ويتحرك لخوض المران الأول

تسلم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الزي الخاص ببطولة كأس العالم للأندية من الشركة المسئولة عن توريد ملابس الفريق.

وتحرك فريق

الأهلي من فندق الاقامة لخوض مرانه الأول في السادسة مساء اليوم بتوقيت السعودية (الخامسة بتوقيت القاهرة)، على ملعب التدريب 3 في مدينة الملك عبد الله الرياضية، استعدادًا لخوض المواجهة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تنطلق اليوم الثلاثاء بالمملكة العربية السعودية.

التركيز وتنفيذ المطلوب أبرز ما جاء فى جلسة معتمد جمال ولاعبى الزمالك

عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك،جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

نصيحة معتمد جمال لثلاثى الزمالك فتوح وصبحى و الزنارى

حرص معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك على عقد جلسة مع الثلاثى

أحمد فتوح ومحمد صبحى و مصطفى الزنارى، فور انضمامهم للتدريبات الجماعية للفريق، بانتهاء الإيقاف الذى وقعه عليهم مجلس إدارة النادى، على خلفية مغادرة معسكر الفريق قبل مواجهة زد في الدورى

وطلب معتمد جمال من الثلاثى فتوح وصبحى و الزنارى القيام بأداء تدريبات مكثفة ليكونوا جاهزين من الناحية الفنية بعد أن كانوا بعيدين عن المشاركة في الفترة الماضية.