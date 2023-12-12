حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 12 / 12 / 2023

(MENAFN
- Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 12 / 12 / 2023 العديد من الاحداث الهامة في مقدمتها خوض الأهلي مرانه الأول في السعودية استعدادا لمباراته الاولي في كأس العالم للاندية والتي يلاقي فيها الفائز من اتحاد جدة واوكلاند سيتي.
الأهلى يسمح للإعلام بحضور 15دقيقة من أول مران استعدادا لمونديال الأندية
شهد مران الأهلي الذي بدأ في السادسة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت القاهرة، وجود وسائل الإعلام المختلفة لمدة 15 دقيقة من فعاليات المران، وفقًا للقواعد المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية.
ويستعد الأهلي لمواجهة الفريق الفائز من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي مساء الجمعة المقبل.
بيراميدز يكرم فيستون ماييلي بعد اختياره ضمن أفضل 3 لاعبين فى قارة أفريقيا
كرم نادي بيراميدز، النجم الدولي الكونغولي فيستون كالالا ماييلي، مهاجم الفريق بمناسبة اختياره ضمن أفضل 3 لاعبين في قارة أفريقيا لعام 2023 .
ويقدم ماييلي مستويات رائعة مع بيراميدز منذ انضمامه لصفوف الفريق بداية الموسم الجاري في جميع البطولات، حيث تم اختياره ضمن القائمة النهائية التي ضمت 3 لاعبين للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا لعام 2023 ، في الحفل الذي أقيم بالأمس في مراكش بالمغرب، بعدما كان الدولي الكونغولي هدافا للنسخة الماضية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
الأهلى يحتفل بتاو قبل المران الأول فى السعودية
حرص الجنوب أفريقي بيرسي تاو على الاستعراض بالكرة بدون قميص في مرانه الأول مع الأهلي بالسعودية، استعدادا لضربة البداية في مونديال الأندية.
كما حرص لاعبو الاهلي على الإحتفال بتاو وتهنئته قبل إنطلاق المران بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب أفريقي محلي.
ويترقب عشاق الساحرة المستديرة حول العالم متابعة منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، التى تستضيفها السعودية لأول مرة خلال شهر ديسمبر الجارى ويشارك فيها 7 أندية فى حضور الأهلى بطل مصر وأفريقيا.
بدء انضمام المحترفين لفراعنة اليد 17 ديسمبر استعدادا لبطولة أمم أفريقيا
كشف عمرو صلاح أمين صندوق إتحاد كرة اليد على بدء انضمام بعض المحترفين لمعسكر منتخب
اليد
الذى إنطلق اليوم بالمركز الأوليمبى 17 ديسمبر الجارى .
وقال صلاح فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن باقى المحترفين سينضمون يوم 27 من نفس الشهر قبل السفر للمعسكر الخارجى استعدادا لأمم أفريقيا بمصر .
وتستضيف مصر كأس الأمم الافريقية لكرة اليد للرجال خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير المقبل، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، ويتأهل الفائز باللقب إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
الشيبى يحصد جائزة لاعب الشهر فى بيراميدز.. صور
حصد المغربي محمد الشيبي الظهير الأيمن الدولي، جائزة لاعب شهر نوفمبر في نادي بيراميدز.
وقدم محمد الشيبي مستويات رائعة مع بيراميدز خلال الفترة الماضية، ونجح في المساهمة مع زملائه في اعتلاء الفريق لقمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بجانب مواصلة المسيرة بشكل قوي في بطولة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
محمد شوقى ينهى الإجراءات الطبية لبعثة الأهلى مع مسئولي «فيفا»
أنهى الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس إدارة الأهلى رئيس اللجنة الطبية، والمرافق لبعثة الفريق الأول بالسعودية، كافة الإجراءات الطبية التي طلبها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لبعثة الفريق، الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمملكة العربية السعودية، وذلك بالتنسيق مع الجهاز الطبي.
خالد مرتجى: الأهلى لن يخذل جماهيره فى كأس العالم للأندية
اشاد خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الاهلي
رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالمملكة العربية السعودية بحفاوة الاستقبال من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وحرصهم على تذليل كافة العقبات أمام الفريق منذ وصوله مساء أمس الإثنين، وهو ما يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.
كما تحدث أمين صندوق النادي عن الدور الكبير الذي تقوم به القنصلية المصرية مع بعثة الأهلي، وهو أمر ليس بجديد عليهم، حيث حرص المستشار محمد رمضان نائب القنصل العام، وسعد جلال، والمستشار مصطفى حافظ، والمستشار ياسر علواني مساعدو القنصل المصري، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مطار الملك عبد العزيز الدولي.
التسديدات القريبة والعرضيات في تدريب حراس مرمي الزمالك استعدادا لمواجهة المصري
خاض محمد عواد وعبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين، ثلاثي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية خلال المران الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
منتخب الناشئين يهزم تونس في أولى مبارياته بطولة أفريقيا للطائرة بليبيا
حقق المنتخب الوطني للناشئين تحت 17 عامًا لكرة الطائرة الفوز على نظيره تونس بنتيجة 3/0 في أولى مبارياته ببطولة الأمم الإفريقية للكرة الطائرة التي تستضيفها مدينة مصراته الليبية خلال الفترة من 10 وحتى 20 ديسمبر الجاري.
تدريبات خاصة لـ فتوح وصبحى والزنارى على هامش مران الزمالك
أدى الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات خاصة على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
وخاض الثلاثي الحصة التأهيلية والبدنية مع اللاعبين في بداية المران، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات خاصة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، وفقاً للبرنامج الموضوع لهم من قبل الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.
الأهلى يتسلم زى كأس العالم للأندية .. ويتحرك لخوض المران الأول
تسلم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الزي الخاص ببطولة كأس العالم للأندية من الشركة المسئولة عن توريد ملابس الفريق.
وتحرك فريق
الأهلي من فندق الاقامة لخوض مرانه الأول في السادسة مساء اليوم بتوقيت السعودية (الخامسة بتوقيت القاهرة)، على ملعب التدريب 3 في مدينة الملك عبد الله الرياضية، استعدادًا لخوض المواجهة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تنطلق اليوم الثلاثاء بالمملكة العربية السعودية.
التركيز وتنفيذ المطلوب أبرز ما جاء فى جلسة معتمد جمال ولاعبى الزمالك
عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك،جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
نصيحة معتمد جمال لثلاثى الزمالك فتوح وصبحى و الزنارى
حرص معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك على عقد جلسة مع الثلاثى
أحمد فتوح ومحمد صبحى و مصطفى الزنارى، فور انضمامهم للتدريبات الجماعية للفريق، بانتهاء الإيقاف الذى وقعه عليهم مجلس إدارة النادى، على خلفية مغادرة معسكر الفريق قبل مواجهة زد في الدورى
وطلب معتمد جمال من الثلاثى فتوح وصبحى و الزنارى القيام بأداء تدريبات مكثفة ليكونوا جاهزين من الناحية الفنية بعد أن كانوا بعيدين عن المشاركة في الفترة الماضية.
MENAFN12122023000132011024ID1107582849