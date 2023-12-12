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محمد الشناوى: اعتدنا مواجهة الكبار فى مونديال الأندية وجاهزون للذهاب بعيدا فى البطولة

12/12/2023 2:51:07 PM
(MENAFN- Youm7) أكد محمد الشناوي، حارس الأهلي أن لاعبي الفريق اكتسبوا خبرات كبيرة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنهم يتطلعون إلى تحقيق إنجاز جديد في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمملكة العربية السعودية.



وقال الشناوي: «المشاركة في كأس العالم للأندية المقبلة تعد المرة الرابعة بالنسبة إليَّ على التوالي، ولا شك أنها حدث كبير للجميع داخل النادي، والأهلي هو الأفضل في قارة إفريقيا وفخر لأي لاعب الوجود ضمن صفوفه، وتمثيله في كبرى البطولات، وهذه المرة طموحنا الوصول لنهائي البطولة بعدما سبق وتوجنا بالميدالية البرونزية».



وأضاف قائد الأهلي: «فخور بالوجود في الأهلي الذي يتمنى أي لاعب في مصر أن يكون بين صفوفه، كما أنني سعيد للغاية بتقلد شارة القيادة وقيادة الفريق في أكثر من بطولة من بطولات كأس العالم للأندية، وأن أكون بصحبة المجموعة الحالية، وهذا شرف عظيم بالنسبة إليَّ».



وواصل: «لاعبو الأهلي اكتسبوا خبرات كبيرة من المشاركة في كأس العالم للأندية، وسبق وواجهنا فرقًا كبيرة مثل ريال مدريد وبايرن ميونيخ، وبالتالي زالت الرهبة تمامًا وأصبح لاعبو الفريق لديهم الخبرة في التعامل مع المباريات الصعبة».



وتابع الشناوي تصريحاته: «أقول لجماهير الأهلي: طموحنا هو الوصول للنهائي وتحقيق ميدالية أفضل من البرونزية، ولاعبو الفريق أصبح لديهم طموحات كبيرة، ودائمًا أتحدث معهم من أجل تحقيق إنجاز جديد لهم وللنادي».



وبسؤاله عن ذكرياته في كأس العالم للأندية، قال: «شاركت مع الأهلي في 3 بطولات متتالية، وأعتبر مباراة بالميراس البرازيلي من أفضل ذكرياتي بعد الفوز وتحقيق الميدالية البرونزية».



وزاد: «علاقتي جيدة مع اللاعبين وهناك احترام متبادل بيننا، وفخر لي أن أكون قائدًا للفريق، ونحن مجموعة واحدة هدفها تحقيق البطولات، ونسير بنظام جيد داخل النادي، وغرفة الملابس دائمًا يسودها الحب والاحترام».



وتابع: «لاعبو الأهلي يسيرون وفق نظام محدد، ويعرفون واجباتهم قبل المباريات، ودائمًا زملائي الكبار في الفريق لهم دور مهم معي خاصة قبل المواجهات الحاسمة».



وأضاف: «الجيل الحالي حقق ألقابًا كثيرة، واستطاع تحقيق إنجازات عديدة، هدفنا الموسم الحالي تحقيق المزيد من الألقاب، وقد ينخفض المستوى في بعض الفترات لكن اللاعبين يعودون بسرعة إلى مستواهم المعهود، وكلنا فريق واحد، وهذه هي سمات لاعبي الفريق، والأهم بالنسبة إلينا إسعاد الجماهير».



ووجه الشناوي رسالة إلى جماهير الأهلي وقال: «الجمهور دائمًا هو رقم 1 بالنسبة إلينا، ونعمل على إسعادهم، ونكون سعداء للغاية بوجودهم، كما أن دعمهم للفريق في المدرجات يحملنا مسئولية كبيرة، واللاعبون يقدرون ذلك ويبذلون قصارى جهدهم من أجلهم».



وأتم: «ما زال لدينا العديد من البطولات المحلية والقارية هذا الموسم، ونسعى للفوز بكل البطولات من أجل جمهور الأهلي».












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