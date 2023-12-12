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(المقاومة) تستهدف مواقع للاحتلال الإسرائيلي والأخير يقصف المناطق جنوبي لبنان

12/12/2023 2:51:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 12 - 12 (كونا) -- استهدفت (المقاومة) في لبنان اليوم الثلاثاء مواقع تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي ردت بقصف مدفعي وغارات نفذت بمسيرات على المناطق جنوبي لبنان.
ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية عن (المقاومة) إعلانها في بيانات متفرقة استهداف عناصرها لمواقع جيش الاحتلال في (‏بياض بليدا والمالكية وحدب يارون والراهب) إضافة الى ثكنة (زرعيت) وتحقيقها إصابات مباشرة فيها.
كما استهدفت نقاط ‏انتشار لجنود الاحتلال في محيط موقع (جل العلام) واخر في محيط موقع (العاصي) اضافة الى استهداف مرابض مدفعية للاحتلال في (خربة ماعر).
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام إن صاروخا إسرائيليا سقط أمام (مدرسة ياطر الرسمية) وقد أصاب سيارة مديرة المدرسة بعد ترجلها منها بدقائق وإن الصاروخ لم ينفجر واقتصرت الأضرار على الماديات.
وأشارت إلى أن مسيرة لجيش الاحتلال أغارت على منزل في بلدة (بليدا) من دون تسجيل إصابات بالأرواح كما استهدفت مسيرتين مناطق خالية ما بين بلدتي (بيت ليف ورامية).
وذكرت أن مدفعية الاحتلال قصفت منطقة (اللبونة) خراج بلدة (الناقورة) و(علما الشعب) ومنطقة (وادي الجمل) بين بلدتي (ميس الجبل وحولا).
يذكر أن المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال و(المقاومة) في المناطق الجنوبية اللبنانية وعند الحدود تتواصل بشكل يومي. (النهاية)

أ ي ب / م م ج




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