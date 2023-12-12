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مصر تعيد تأكيد رفضها لأية محاولة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة طوعا أو قسرا

12/12/2023 2:51:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 12 - 12 (كونا) -- أعادت مصر اليوم الثلاثاء تأكيد رفضها لأية محاولة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة طوعا أو قسرا.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية تعقيبا على التصريحات التي أدلى بها وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن تشجيع الفلسطينيين في قطاع غزة على الهجرة خارج القطاع.
وأعاد البيان التأكيد على موقف مصر الرافض "جملة وتفصيلا لأية محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين خارج غزة بشكل طوعي أو قسري" مشيرا إلى أن كافة الممارسات الإسرائيلية على الأرض تؤكد نوايا الاحتلال لفرض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم.
وأكد أن الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة تعد إنتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتتعارض مع مسؤوليات الاحتلال باعتباره القوة القائمة بالإحتلال وفقا للمادة (49) من اتفاقيات جنيف.
وطالب البيان الكيان الإسرائيلي المحتل بالتوقف "الفوري" عن قصف واستهداف المدنيين الفلسطينيين وفرض ظروف وأوضاع إنسانية تجعل من القطاع منطقة غير قابلة للحياة الآمنة والمستقرة للفلسطينيين. (النهاية)

ع ف ف / م م ج




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