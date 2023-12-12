مصر تعيد تأكيد رفضها لأية محاولة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة طوعا أو قسرا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 12 - 12 (كونا) -- أعادت مصر اليوم الثلاثاء تأكيد رفضها لأية محاولة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة طوعا أو قسرا.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية تعقيبا على التصريحات التي أدلى بها وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن تشجيع الفلسطينيين في قطاع غزة على الهجرة خارج القطاع.
وأعاد البيان التأكيد على موقف مصر الرافض "جملة وتفصيلا لأية محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين خارج غزة بشكل طوعي أو قسري" مشيرا إلى أن كافة الممارسات الإسرائيلية على الأرض تؤكد نوايا الاحتلال لفرض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم.
وأكد أن الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة تعد إنتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتتعارض مع مسؤوليات الاحتلال باعتباره القوة القائمة بالإحتلال وفقا للمادة (49) من اتفاقيات جنيف.
وطالب البيان الكيان الإسرائيلي المحتل بالتوقف "الفوري" عن قصف واستهداف المدنيين الفلسطينيين وفرض ظروف وأوضاع إنسانية تجعل من القطاع منطقة غير قابلة للحياة الآمنة والمستقرة للفلسطينيين. (النهاية)
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