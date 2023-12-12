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(العربي) الكويتي يفوز على النجمة اللبناني (2 - 1) ضمن منافسات كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

12/12/2023 2:51:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 12 - 12 (كونا) -- فاز فريق نادي العربي الكويتي اليوم الثلاثاء على ضيفه النجمة اللبناني بهدفين لهدف ضمن مواجهات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن منطقة غرب آسيا ليودعا البطولة بعد احتلالهما المركزين الثالث والأخير على التوالي.
استهل (العربي) التسجيل عبر لاعبه علي خلف في الدقيقة الـ33 ليضيف زميله حمزة خابا الهدف الثاني في الدقيقة الـ71 فيما سجل للنجمة اللبناني اللاعب خليل بدر في الدقيقة الـ49.
وبهذه النتيجة رفع (العربي) رصيده إلى النقطة الثامنة شغل بها المركز الثالث فيما أبقى النجمة اللبناني على نقطة وحيدة يقبع بها في المركز الأخير.
وتأهل فريق نادي الرفاع البحريني إلى نصف نهائي المسابقة عن منطقة غرب آسيا ممثلا للمجموعة الثالثة منفردا بعد تصدره ترتيبها بـ 13 نقطة في حين جاء الزوراء العراقي ثانيا برصيد 11 نقطة.
كما تأهل إلى نصف النهائي عن المنطقة نفسها فرق النهضة العماني متصدر المجموعة الأولى والكهرباء العراقي متصدر المجموعة الثانية والرفاع البحريني متصدر المجموعة الثالثة فيما تأهل العهد اللبناني كأفضل مركز ثاني عن المجموعة الأولى. (النهاية)

س ع د / م ص ع



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