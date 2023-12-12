(العربي) الكويتي يفوز على النجمة اللبناني (2 - 1) ضمن منافسات كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 12 - 12 (كونا) -- فاز فريق نادي العربي الكويتي اليوم الثلاثاء على ضيفه النجمة اللبناني بهدفين لهدف ضمن مواجهات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن منطقة غرب آسيا ليودعا البطولة بعد احتلالهما المركزين الثالث والأخير على التوالي.
استهل (العربي) التسجيل عبر لاعبه علي خلف في الدقيقة الـ33 ليضيف زميله حمزة خابا الهدف الثاني في الدقيقة الـ71 فيما سجل للنجمة اللبناني اللاعب خليل بدر في الدقيقة الـ49.
وبهذه النتيجة رفع (العربي) رصيده إلى النقطة الثامنة شغل بها المركز الثالث فيما أبقى النجمة اللبناني على نقطة وحيدة يقبع بها في المركز الأخير.
وتأهل فريق نادي الرفاع البحريني إلى نصف نهائي المسابقة عن منطقة غرب آسيا ممثلا للمجموعة الثالثة منفردا بعد تصدره ترتيبها بـ 13 نقطة في حين جاء الزوراء العراقي ثانيا برصيد 11 نقطة.
كما تأهل إلى نصف النهائي عن المنطقة نفسها فرق النهضة العماني متصدر المجموعة الأولى والكهرباء العراقي متصدر المجموعة الثانية والرفاع البحريني متصدر المجموعة الثالثة فيما تأهل العهد اللبناني كأفضل مركز ثاني عن المجموعة الأولى. (النهاية)
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