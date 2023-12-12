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الرئيس الأمريكي يقول إن الاحتلال الإسرائيلي بدأ يفقد الدعم بسبب قصفه العشوائي لقطاع غزة

12/12/2023 2:51:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 12 - 12 (كونا) -- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء إن الكيان الإسرائيلي المحتل "بدأ يفقد الدعم" حول العالم بسبب قصفه العشوائي لقطاع غزة والذي أدى إلى استشهاد أكثر من 18 ألف شخص وجرح ما يزيد عن 49 ألفا آخرين بالإضافة إلى الدمار الهائل في المباني والبنية التحتية.
وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي غير المسبوقة خلال فعالية أقامها الديمقراطيون لجمع التبرعات لحملته الانتخابية الرئاسية المقبلة.
وأضاف بايدن أن أمام رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي المحتل بنيامين نتنياهو "قرار صعب لاتخاذه" موضحا أن على الأخير "تعزيز وتغيير" حكومته بحيث يتم إيجاد حل طويل الأمد للصراع مع الشعب الفلسطيني.
ووصف حكومة نتنياهو بأنها "الحكومة الأكثر محافظة في تاريخ إسرائيل" مشددا على كونها "لا تريد حل الدولتين".
وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي عقب حث الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بالقانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات لحماية المدنيين الفلسطينيين في تصريحات عديدة أدلى بها بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن ووزير دفاعه لويد أوستن.
ووفقا لآخر تحديث لوزارة الصحة في قطاع غزة مساء أمس الاثنين ارتفع عدد الشهداء منذ بداية عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 18205 شهداء فيما بلغ عدد الجرحى 49645. (النهاية)

ر س ر / ر س



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