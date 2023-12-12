الرئيس الأمريكي يقول إن الاحتلال الإسرائيلي بدأ يفقد الدعم بسبب قصفه العشوائي لقطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 12 - 12 (كونا) -- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء إن الكيان الإسرائيلي المحتل "بدأ يفقد الدعم" حول العالم بسبب قصفه العشوائي لقطاع غزة والذي أدى إلى استشهاد أكثر من 18 ألف شخص وجرح ما يزيد عن 49 ألفا آخرين بالإضافة إلى الدمار الهائل في المباني والبنية التحتية.
وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي غير المسبوقة خلال فعالية أقامها الديمقراطيون لجمع التبرعات لحملته الانتخابية الرئاسية المقبلة.
وأضاف بايدن أن أمام رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي المحتل بنيامين نتنياهو "قرار صعب لاتخاذه" موضحا أن على الأخير "تعزيز وتغيير" حكومته بحيث يتم إيجاد حل طويل الأمد للصراع مع الشعب الفلسطيني.
ووصف حكومة نتنياهو بأنها "الحكومة الأكثر محافظة في تاريخ إسرائيل" مشددا على كونها "لا تريد حل الدولتين".
وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي عقب حث الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بالقانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات لحماية المدنيين الفلسطينيين في تصريحات عديدة أدلى بها بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن ووزير دفاعه لويد أوستن.
ووفقا لآخر تحديث لوزارة الصحة في قطاع غزة مساء أمس الاثنين ارتفع عدد الشهداء منذ بداية عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 18205 شهداء فيما بلغ عدد الجرحى 49645. (النهاية)
ر س ر / ر س
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