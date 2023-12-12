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انتهاء عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024

12/12/2023 2:51:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 12 - 12 (كونا) -- انتهت في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) عمليات التصويت في لجان الاقتراع الفرعية والبالغ عددها 11 ألفا و361 لجنة على مستوى محافظات مصر في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.
ونفى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري في مؤتمر صحفي صحة الشائعات المتداولة حول قيام الهيئة بتمديد التصويت في الانتخابات الرئاسية ليوم رابع مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يعرض من الأساس على مجلس إدارة الهيئة لكي يصدر بشأنه ثمة قرار.
وثمن وعي المواطنين المصريين وحرصهم على المشاركة الكبيرة في العملية الانتخابية على مدى أيامها الثلاثة مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات رصدت إقبالا كبيرا وكثيفا لم تشهده البلاد من قبل على نحو يشير إلى أن نتيجة الحضور ستكون تاريخية.
فيما أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري في بيان ضرورة الالتزام بالقانون وعدم نشر مؤشرات بنتائج الانتخابات الرئاسية لحين إعلانها من الهيئة الوطنية للانتخابات مشددا على ضرورة الابتعاد عن التسريبات التي قد تكون مضللة ولا تستند إلى إعلان رسمي.
وتقوم لجان الاقتراع الفرعية بعد الانتهاء من فرز الاصوات بإبلاغ اللجان العامة بنتيجة الحصر العددي وتسليمها كافة أوراق ومستندات الاقتراع والتي ستعمل بدورها على حصر وجمع نتائج اللجان الفرعية التابعة لها وإبلاغها للهيئة الوطنية للانتخابات.
وبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات حوالي 67 مليون ناخب في العملية الانتخابية.
وكانت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية انطلقت الاحد الماضي تحتد إشراف قضائي كامل ومتابعة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.
ومن المقرر أن تعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 في 18 ديسمبر الجاري حال عدم وجود جولة إعادة و16 يناير حال خوض جولة الإعادة.
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين هم كل من الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران ورئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر. (النهاية)

ع ف ف / م م ج




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